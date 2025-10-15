¿Huele a reconcilación? Waldir Felipa revela que sigue trabajando con Daniela luego anunciar separación: "Yo aún la amo"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Aunque su historia de amor llegó a su fin, Waldir Felipa confirmó que continúa formando parte de la orquesta de Daniela Darcourt, con quien mantiene compromisos laborales vigentes. El bailarín fue abordado por una reportera de América Hoy, donde dejó en claro que la separación no ha afectado su entorno profesional.
“Seguimos trabajando juntos. De hecho, eh eh, hay fechas que cuando ella regrese de su gira tengo que cumplir todavía porque sigo trabajando en la orquesta. Pero nada, estamos bien. Creería que estamos bien, ¿no? O sea”, expresó entre risas.
Pese al fin de su relación sentimental, el artista indicó que ambos conservan una relación cordial y profesional, enfocada en cumplir los compromisos pactados antes de su ruptura.
Waldir Felipa aclara que no tiene contrato con la orquesta de Darcourt
Durante la entrevista, la periodista le consultó si existía algún contrato formal con la orquesta de Daniela. Sin rodeos, Felipa fue directo al responder:
“No hay contrato. No hay contrato. No hay contrato, la verdad. Así que veremos hasta cuándo, ¿no? Yo soy una persona muy de ‘me siento cómodo o no me siento cómodo’, pero la verdad ahora no me he visto afectado en nada. No ha sido ayer ni hace una semana que hemos terminado, pero nadie se ha dado cuenta”.
El bailarín reveló que la separación no es reciente, aunque pasó inadvertida por el público y los medios.
Waldir confiesa sus sentimientos hacia Daniela Darcourt: “La amo hasta ahora”
Más allá del vínculo profesional, Waldir Felipa sorprendió al confesar que aún conserva sentimientos por la intérprete de “Señor Mentira”.
“Creo que nada de eso cuando terminamos dejó de existir, yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no lo voy a negar”, declaró con sinceridad.
Como se recuerda, los rumores de ruptura surgieron tras la difusión de un video donde el bailarín aparecía bailando de forma cercana con otra mujer durante un evento al que Daniela no asistió. Pese a ello, Waldir ha dejado claro que su relación con la cantante terminó hace más de un mes, descartando que el “ampay” haya sido la causa de la separación.