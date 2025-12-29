Chris Soifer sorprende en redes al lucir una avanzada pancita de embarazo. La hermana de Michelle Soifer genera dudas: ¿estaría esperando a su primer hijo?

Chris Soifer, hermana menor de Michelle Soifer, volvió a captar la atención pública tras varios meses alejada del foco mediático. Luego de estar envuelta en la polémica por su relación con Christian Cueva, la joven de 29 años optó por mantener un perfil bajo en redes sociales. Sin embargo, este 28 de diciembre sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía que despertó especulaciones sobre un posible embarazo y la expectativa de su primer bebé.

Chris, hermana de Michelle Soifer, sorprende al mostrar pancita de embarazo

Tras confirmar una relación sentimental con Christian Cueva y recibir lujosos obsequios cuando él aún estaba casado con Pamela López, Chris Soifer, hermana menor de Michelle Soifer, se mantuvo alejada del ojo público durante un largo periodo, especialmente luego de que ‘Aladino’ oficializara su romance con Pamela Franco.

No obstante, la tarde del jueves 28 de diciembre, la influencer sorprendió a todos al reaparecer en Instagram. En la imagen se le ve con un top blanco y un detalle que no pasó desapercibido: una notoria pancita.

Chris posó sonriente frente a la cámara, haciendo gestos de ‘amor y paz’, lo que desató rumores de un posible embarazo. Aunque no confirmó la llegada de su primer bebé, acompañó la publicación con una emotiva canción.

"Y han pasado mil noches, eh-eh. Y sigues tan presente, eh-eh. El olor del momento, bebé. Se ha quedado pa siempre, eh-eh. Y aunque estemos distantes, eh-eh. Sé que tú también sientes, eh-eh. Y cuando ames a alguien, bebé. Sé que vas a extrañarme, eh-eh", se escucha en el tema ‘Única’ de Karol G.