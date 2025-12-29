Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, domingo 28 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

Chris, hermana de Michelle Soifer, reaparece y emociona en redes al mostrar su avanzada pancita de embarazo

Chris Soifer sorprende en redes al lucir una avanzada pancita de embarazo. La hermana de Michelle Soifer genera dudas: ¿estaría esperando a su primer hijo?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Chris, hermana de Michelle Soifer, reaparece y emociona en redes al mostrar su avanzada pancita de embarazo
    Hermana de Michelle Soifer reaparece y muestra su avanzada pancita de embarazo. | Composición Wapa | Instagram
    Chris, hermana de Michelle Soifer, reaparece y emociona en redes al mostrar su avanzada pancita de embarazo

    Chris Soifer, hermana menor de Michelle Soifer, volvió a captar la atención pública tras varios meses alejada del foco mediático. Luego de estar envuelta en la polémica por su relación con Christian Cueva, la joven de 29 años optó por mantener un perfil bajo en redes sociales. Sin embargo, este 28 de diciembre sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía que despertó especulaciones sobre un posible embarazo y la expectativa de su primer bebé.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¿Volvieron? Samahara Lobatón llama “marido” a Bryan Torres y un detalle en chats desata rumores

    Chris, hermana de Michelle Soifer, sorprende al mostrar pancita de embarazo

    Tras confirmar una relación sentimental con Christian Cueva y recibir lujosos obsequios cuando él aún estaba casado con Pamela López, Chris Soifer, hermana menor de Michelle Soifer, se mantuvo alejada del ojo público durante un largo periodo, especialmente luego de que ‘Aladino’ oficializara su romance con Pamela Franco.

    No obstante, la tarde del jueves 28 de diciembre, la influencer sorprendió a todos al reaparecer en Instagram. En la imagen se le ve con un top blanco y un detalle que no pasó desapercibido: una notoria pancita.

    Chris posó sonriente frente a la cámara, haciendo gestos de ‘amor y paz’, lo que desató rumores de un posible embarazo. Aunque no confirmó la llegada de su primer bebé, acompañó la publicación con una emotiva canción.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Pamela Franco y Christian Cueva DESATAN POLÉMICA por videoclip del yape de S/280: “Esto ya se pasó de la raya”

    "Y han pasado mil noches, eh-eh. Y sigues tan presente, eh-eh. El olor del momento, bebé. Se ha quedado pa siempre, eh-eh. Y aunque estemos distantes, eh-eh. Sé que tú también sientes, eh-eh. Y cuando ames a alguien, bebé. Sé que vas a extrañarme, eh-eh", se escucha en el tema ‘Única’ de Karol G.

    Hasta ahora, Soifer no ha aclarado el verdadero significado de la fotografía. Mientras algunos creen que estaría en la dulce espera, otros sostienen que podría tratarse de una broma por el Día de los Inocentes o incluso una imagen generada con inteligencia artificial. La incógnita sigue abierta.

    SOBRE EL AUTOR:
    Chris, hermana de Michelle Soifer, reaparece y emociona en redes al mostrar su avanzada pancita de embarazo
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Jaime Bayly acompaña a su hija en romántica boda íntima: "Salud para nosotros"

    Jaime Bayly expone FUERTE PELEA de su esposa con su hija tras sospechar de embarazo: "Quedé triste, afligido"

    ¿Volvieron? Samahara Lobatón llama “marido” a Bryan Torres y un detalle en chats desata rumores

    Hermana de Pamela Franco revela escena íntima de Christian Cueva con cantante tras impactante videollamada

    Yaco Eskenazi confiesa que gastó S/15 mil soles en regalo para Natalie Vértiz, pero se llevó GRAN SORPRESA: "Descubriendo"

    Lo más vistos en Farándula

    Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

    Fernando Díaz habla al fin sobre lo que vivió al ser relacionado con Maju Mantilla: "Busqué a mi abogado para..."

    Korina Rivadeneira asombra con un comentario sobre presunto nuevo romance de Mario Hart

    Andrea Llosa DEJA EL PERÚ tras salida del aire de sus programas en ATV

    Conmoción en la cumbia peruana: Fallece a los 37 años RECONOCIDO director musical de exitosas orquestas

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Olla a presión marca OSTER de 5 Litros modelo Brissago plateado + cuchillo Oster ¡INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 187.00
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;