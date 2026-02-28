Wapa.pe
ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

Reniec facilita cambio de DNI azul a electrónico desde casa: conoce cómo hacerlo rápido y sin colas

Con 15 elementos de seguridad y chip integrado, el DNIe fortalece tu identidad digital y permite firmar documentos y hacer trámites en línea.

    El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó una plataforma virtual para que los ciudadanos puedan tramitar el duplicado de su DNI azul y obtener el DNI electrónico (DNIe). Esta iniciativa busca promover el uso del documento con chip, que ofrece mayor seguridad y permite la firma digital. Además, el DNIe facilita el acceso a diversos servicios del Estado de manera remota y segura.

    ¿Quiénes pueden realizar el trámite de la Reniec?

    El DNI electrónico (DNIe) se diferencia del documento convencional por incorporar 15 mecanismos de seguridad y un chip que almacena datos biométricos y habilita la firma digital con validez legal. Gracias a ello, los ciudadanos pueden gestionar trámites estatales de forma virtual, segura y sin desplazamientos.

    Para acceder a este procedimiento en línea, es necesario ser mayor de 17 años y contar previamente con DNI azul. Esta modalidad no permite modificar datos como estado civil o domicilio; cualquier cambio exige atención presencial. Además, el trámite tiene una tasa promocional de S/30, vigente hasta el 12 de abril, que debe pagarse en Págalo.pe o en el Banco de la Nación antes de iniciar la solicitud.

    Pasos para obtener el DNI electrónico desde la comodidad de tu hogar

    El proceso es fácil y se puede realizar desde una computadora o un smartphone con acceso a internet.

    • Es indispensable descargar la aplicación DNI Bio Facial en un celular. Esta app utiliza biometría para confirmar que la persona que solicita el cambio es el titular del documento.
    • Una vez validada la identidad, se ingresa a la plataforma oficial de trámites del Reniec.
    • El usuario deberá elegir en qué oficina física desea recoger su nuevo carnet una vez que esté listo.
    • El estado del proceso se puede consultar en línea con el fin de saber exactamente cuándo acudir al recojo.

    ¿Cómo saber si tu DNI está listo para recoger?

    La entidad recomienda verificar en su página web que el estado del trámite figure al 100 % antes de acudir a la sede seleccionada para recoger el documento.

