Francesca Montenegro acudió a la DIVPIAT acompañada de sus padres con el fin de presentarse ante la Policía , en medio de la difusión de los videos que se hicieron públicos.

Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar, se presentó junto a sus padres en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT) para rendir declaraciones voluntarias dentro de la investigación por la muerte de Lizeth Marzano. La joven, conocida por su presencia en redes sociales, acudió a la sede policial la mañana del 25 de febrero, luego de que su imagen en el lugar de los hechos fuera difundida por Magaly TV La Firme.

Su asistencia a la DIVPIAT se dio tras la circulación de videos en los que se observa a Adrián Villar, a la periodista Marisel Linares, al padre de Villar, así como a la propia Francesca, acompañada de su padre, reunidos en un parque de San Isidro después del atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano. La difusión de este material provocó indignación en redes sociales y amplió el alcance de las diligencias policiales.

De acuerdo con ATV Noticias Edición Matinal, Montenegro llegó alrededor de las 9 de la mañana acompañada de sus padres para ponerse a disposición de las autoridades. Aunque no existía una citación oficial, decidió presentarse tras verse involucrada por la difusión de los registros audiovisuales. “Francesca Montenegro no había sido citada por la policía, pero acudió voluntariamente para colaborar con la justicia”, precisó el noticiero.

Las investigaciones continúan para determinar la participación de cada una de las personas involucradas. Las imágenes difundidas muestran que Villar salió la noche del 17 de febrero del domicilio de Montenegro antes del accidente y que, horas después, regresó acompañado de su padre, Rubén Villar, y de Marisel Linares. En la vivienda se reunieron con Francesca y su padre, Juan Montenegro. Tras dialogar, Villar permaneció en el lugar hasta cerca de las 5 de la mañana, momento en que se retiró en un taxi rojo con rumbo desconocido.

Fuentes relacionadas con el caso indicaron que Marisel Linares fue citada a declarar este 25 de febrero, aunque aún no se ha confirmado si lo hará de manera presencial o virtual. La investigación permanece abierta y no se descarta la citación de nuevos testigos.

¿Quién es Francesca Montenegro?

Francesca Montenegro tiene 21 años y es conocida como influencer y estudiante universitaria. Cuenta con más de 71 mil seguidores en Instagram y 181 mil en TikTok, plataformas en las que comparte contenido vinculado a moda, estilo de vida y emprendimientos. Estudia Administración en la Universidad del Pacífico y ha realizado estudios en Fashion Business en el Istituto Marangoni.

Además, es cofundadora de la marca de ropa The Body Brand y ha desarrollado colaboraciones con firmas del sector lujo. Tras la exposición de su nombre en el caso Marzano, decidió eliminar fotografías junto a Adrián Villar y restringir los comentarios en sus publicaciones más recientes.