Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

¿Quién es Francesca Montenegro? La novia de Adrián Villar señalada por presunto encubrimiento

Francesca Montenegro fue una de las personas que se encontró con Adrián Villar tras ocasionar la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Quién es Francesca Montenegro? La novia de Adrián Villar señalada por presunto encubrimiento
    La joven estuvo al lado de Adrián Villar tras el accidente donde falleció Lizeth Marzano. | Composición Wapa
    ¿Quién es Francesca Montenegro? La novia de Adrián Villar señalada por presunto encubrimiento

    Nuevas imágenes difundidas recientemente han generado mayor controversia en el caso de la muerte de la deportista peruana Lizeth Marzano, luego de que se revelara un encuentro entre Adrián Villar, señalado como responsable del atropello, su padre y la periodista Marisel Linares. En la reunión también aparece la influencer Francesca Montenegro, quien ha sido mencionada públicamente por una presunta participación en el encubrimiento del joven de 21 años.

    La difusión del material audiovisual provocó una ola de reacciones en redes sociales, incrementando la presión pública sobre el proceso judicial y el entorno cercano del investigado.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Novia de Adrián Villar toma DRÁSTICA MEDIDA tras revelarse encuentro luego del atropello

    Influencer Francesca Montenegro restringe redes tras difusión de video

    Tras la circulación de las imágenes, la creadora de contenido optó por limitar la interacción en sus plataformas digitales. Usuarios detectaron que desactivó los comentarios en varias publicaciones y eliminó fotografías donde aparecía junto a su pareja, lo que incrementó la atención mediática sobre su figura.

    Actualmente, Montenegro cursa estudios de Administración en la Universidad del Pacífico, institución que también ha sido mencionada en la conversación pública debido al caso.

    La polémica crece en paralelo a las investigaciones, mientras la opinión pública exige esclarecer responsabilidades y determinar si existió algún intento de encubrimiento tras el accidente.

    Cabe mencionar, que este miércoles 25 de febrero, Francesca Montenegro se acercó a la comisaría de La Victoria para presentar su declaración luego que se mostraran las imágenes donde ella es parte del grupo que alberga a Adrián Villar tras el atropello.

    Francesca Montenegro sería complice de escoder a Adrián Villar.
    Francesca Montenegro sería complice de escoder a Adrián Villar.

    Familia de Lizeth Marzano exige justicia y sanción ejemplar

    El dolor de la familia de la deportista continúa siendo evidente. Su hermano, Gino Marzano, se pronunció públicamente para exigir que las autoridades actúen con firmeza y rapidez en el proceso judicial.

    En declaraciones a la prensa, pidió que el caso no se dilate y que se aplique la máxima sanción correspondiente contra el responsable de la muerte de su hermana.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Rodrigo y Gigi justifican a su compañera de Willax Televisión y reciben ola de críticas

    La exigencia refleja el sentimiento de indignación que ha generado el caso en la sociedad, especialmente por tratarse de una atleta que representaba al país y que perdió la vida en circunstancias que aún son materia de investigación.

    “Exijo la máxima pena. Justicia que llega tarde no es justicia”, remarcó, cuestionando la burocracia que suele retrasar este tipo de procesos. El familiar de la deportista también dejó entrever que la responsabilidad no recaería únicamente en quien conducía el vehículo, sino en quienes habrían intentado encubrir información, en clara alusión a la polémica que rodea a la periodista Marisel Linares. “No voy a parar hasta verlos en la cárcel”, sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Quién es Francesca Montenegro? La novia de Adrián Villar señalada por presunto encubrimiento
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Novia de Adrián Villar toma DRÁSTICA MEDIDA tras revelarse encuentro luego del atropello

    Rodrigo y Gigi justifican a su compañera de Willax Televisión y reciben ola de críticas

    Mamá de Valentino afirma que no pagarán los costos por agresión a joven que los denunció

    Carlos Alcántara tiene CHISPAZO con Shirley Arica y la sorprende con TREMENDA revelación: “Me gustas”

    Luciana Fuster emociona en redes al presentar a la nueva integrante de su familia: "Bienvenida a casa"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;