¿Quién es Francesca Montenegro? La novia de Adrián Villar señalada por presunto encubrimiento

Francesca Montenegro fue una de las personas que se encontró con Adrián Villar tras ocasionar la muerte de la deportista Lizeth Marzano .

La joven estuvo al lado de Adrián Villar tras el accidente donde falleció Lizeth Marzano. | Composición Wapa

Nuevas imágenes difundidas recientemente han generado mayor controversia en el caso de la muerte de la deportista peruana Lizeth Marzano, luego de que se revelara un encuentro entre Adrián Villar, señalado como responsable del atropello, su padre y la periodista Marisel Linares. En la reunión también aparece la influencer Francesca Montenegro, quien ha sido mencionada públicamente por una presunta participación en el encubrimiento del joven de 21 años.

La difusión del material audiovisual provocó una ola de reacciones en redes sociales, incrementando la presión pública sobre el proceso judicial y el entorno cercano del investigado.

Influencer Francesca Montenegro restringe redes tras difusión de video

Tras la circulación de las imágenes, la creadora de contenido optó por limitar la interacción en sus plataformas digitales. Usuarios detectaron que desactivó los comentarios en varias publicaciones y eliminó fotografías donde aparecía junto a su pareja, lo que incrementó la atención mediática sobre su figura.

Actualmente, Montenegro cursa estudios de Administración en la Universidad del Pacífico, institución que también ha sido mencionada en la conversación pública debido al caso.

La polémica crece en paralelo a las investigaciones, mientras la opinión pública exige esclarecer responsabilidades y determinar si existió algún intento de encubrimiento tras el accidente.

Cabe mencionar, que este miércoles 25 de febrero, Francesca Montenegro se acercó a la comisaría de La Victoria para presentar su declaración luego que se mostraran las imágenes donde ella es parte del grupo que alberga a Adrián Villar tras el atropello.

Familia de Lizeth Marzano exige justicia y sanción ejemplar

El dolor de la familia de la deportista continúa siendo evidente. Su hermano, Gino Marzano, se pronunció públicamente para exigir que las autoridades actúen con firmeza y rapidez en el proceso judicial.

En declaraciones a la prensa, pidió que el caso no se dilate y que se aplique la máxima sanción correspondiente contra el responsable de la muerte de su hermana.

La exigencia refleja el sentimiento de indignación que ha generado el caso en la sociedad, especialmente por tratarse de una atleta que representaba al país y que perdió la vida en circunstancias que aún son materia de investigación.