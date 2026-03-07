Maricielo Effio reaparece y desmiente ser trabajadora de limpieza en EE. UU. tras dejar Perú: “Hay que averiguar”

Maricielo Effio reaparece en cámaras tras el video que preocupó a sus seguidores y aclara rumores sobre un supuesto trabajo de limpieza en EE. UU. ¿Qué dijo?

¡Aclara todo! La actriz Maricielo Effio vuelve a estar en boca de todos luego de que se conociera que dejó el Perú para iniciar una nueva etapa en Estados Unidos. Días antes, la artista preocupó a sus seguidores al aparecer llorando en un video donde optó por el silencio y mostró carteles confesando que se siente sola, aunque aseguró que intentará estar bien. Ahora, en medio de rumores que señalan que trabajaría como housekeeping, decidió romper su silencio y aclarar la situación.

Días después de que se difundiera un video en el que aparece visiblemente afectada, generando preocupación e incertidumbre entre sus seguidores sobre su situación actual, Maricielo Effio decidió pronunciarse. En las últimas semanas, la actriz también había sido vista bailando con lo que parecía ser un uniforme de trabajo, lo que originó rumores en redes sociales que señalaban que estaría laborando como personal de limpieza en Estados Unidos.

Maricielo Effio rompe su silencio tras especulaciones sobre su trabajo en Estados Unidos

Ante las especulaciones, la artista utilizó su cuenta oficial de TikTok para compartir un extenso video en el que habló con sinceridad sobre sus recientes publicaciones y el momento que atraviesa tras mudarse al extranjero. "Ser artista no me exime de ser mujer, de ser un ser humano que emprendió vuelo a un país distinto, a un país lleno de oportunidades, de un sistema diferente de vida", dijo en un inicio.

"El ser Maricielo Effio no me ausenta de sentir, de expresar y de emocionarme y también extrañar mi país", agregó la actriz peruana de forma emotiva. Asimismo, aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo de sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de apoyo en medio de esta nueva etapa de su vida.

"Gracias, mis videos solamente están creados o están hechos con el fin de expresar mi cariño hacia ustedes y mi agradecimiento hasta el día de hoy a pesar de no estar en las pantallas de televisión", señaló Maricielo Effio en su clip.

La actriz también destacó lo importante que ha sido el apoyo de sus seguidores en este proceso personal que vive fuera del país. "Quiero decirles a ustedes que el soporte, la ayuda que me dan con sus palabras es grande, es enorme, pero estoy aquí viva, sana, trabajando, saliendo adelante, por mí, por mi hija, por mi futuro".

Finalmente, Maricielo Effio se refirió a los rumores que circulan sobre el supuesto trabajo que estaría desempeñando en Estados Unidos. Sin embargo, pidió a la prensa peruana verificar la información antes de difundirla, desmintiendo tajantemente las versiones que aseguran que se desempeña como housekeeping.