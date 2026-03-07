La sobrina de Jefferson Farfán , Ximena Peralta, reveló que se casó en marzo de 2025 con Nelson Agholor y celebró su aniversario con fotos inéditas.

Ximena Peralta, conocida por ser la sobrina de Jefferson Farfán y exintegrante de 'Esto es guerra', sorprendió a sus seguidores al revelar que se casó con el jugador de fútbol americano Nelson Agholor en marzo de 2025. La influencer compartió la noticia al celebrar su primer aniversario, mostrando por primera vez imágenes inéditas de la boda y dejando ver que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos. Conoce aquí todos los detalles.

Ximena Peralta reveló que se casó en marzo de 2025 con el jugador Nelson Agholor

Desde hace algún tiempo, Ximena Peralta venía mostrando en sus redes sociales una vida llena de lujos, con viajes a destinos exclusivos alrededor del mundo y visitas a elegantes restaurantes. Incluso, hace más de un año, el programa 'Magaly TV: La firme ' difundió un reportaje en el que destacó su relación con el deportista.

No obstante, fue recién hace unas horas cuando la modelo sorprendió al revelar que contrajo matrimonio hace un año. De acuerdo con las imágenes que compartió, la boda con el jugador de fútbol americano se realizó el 5 de marzo de 2025, en una ceremonia íntima a la que habrían asistido solo sus amigos más cercanos.

"Mar 5, 2025", escribió Ximena en una fotografía en la que aparece luciendo un vestido blanco, mientras su esposo viste un esmoquin beige. A la publicación también añadió un corazón marrón y el símbolo de infinito, dando a entender su deseo de que su unión sea para siempre.

En otra de las instantáneas, la pareja aparece abrazada de manera muy cariñosa. Como descripción, la influencer escribió "esposo mío", confirmando así su matrimonio con el deportista originario de Nigeria.

¿Quién es Nelson Agholor?



Nelson Agholor es un jugador profesional de fútbol americano que se desempeña como receptor abierto en la National Football League. Nació el 24 de mayo de 1993 en Lagos, Nigeria, y se trasladó a Estados Unidos durante su infancia. Fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2015 por los Philadelphia Eagles, equipo con el que ganó el Super Bowl LII en 2018.

