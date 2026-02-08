Magaly Medina regresa a la televisión este lunes 9 de febrero con su programa 'Magaly TV, la firme' , prometiendo revelar secretos de un famoso esposo ejemplar.

¡Fuego! Magaly Medina regresa por todo lo alto a la televisión y en su promo del primer programa de 2026 promete poner a temblar a los famosos de la farándula peruana. Este lunes 9 de febrero, la popular 'Urraca' vuelve con su esperado 'Magaly TV, la firme' donde expondrá a famoso personaje casado, considerado como un "esposo ejemplar" que al parecer se habría divertido de más en una juerga.

¿Se cae la imagen de un esposo ideal? Magaly lanza adelanto que sacude a la farándula peruana

A través de las redes sociales se hizo viral el clip con el adelanto de la primera promoción de lo que será el programa de 'Magaly TV, la firme' con el que la conductora Magaly Medina abrirá el 2026. En este se puede escuchar a la presentadora anunciando lo que trae entre manos.

"Este lunes, en 'Magaly TV, la firme', enamoró a todos con su historia de amor, era el esposo y el caballero ejemplar, pero un fin de semana se convirtió en el rey de la noche. ¡Volvimos! ¡Se acabaron las vacaciones", se le escucha decir en el video que ya está despertando especulaciones.

En los comentarios vistos en TikTok los usuarios lanzan los nombres de algunos famosos que podrían ser el protagonista, especulando que podría tratarse de Yaco Eskenazi, así como se pueden ver nombres de actores y hasta futbolistas.