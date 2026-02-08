Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Bad Bunny SACUDE el Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo y dónde verlo EN VIVO ONLINE

Magaly Medina regresa a la TV y promete destapar a “esposo ejemplar” captado en juergón

Magaly Medina regresa a la televisión este lunes 9 de febrero con su programa 'Magaly TV, la firme', prometiendo revelar secretos de un famoso esposo ejemplar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina regresa a la TV y promete destapar a “esposo ejemplar” captado en juergón
    Magaly Medina vuelve con programa bomba | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok
    Magaly Medina regresa a la TV y promete destapar a “esposo ejemplar” captado en juergón

    ¡Fuego! Magaly Medina regresa por todo lo alto a la televisión y en su promo del primer programa de 2026 promete poner a temblar a los famosos de la farándula peruana. Este lunes 9 de febrero, la popular 'Urraca' vuelve con su esperado 'Magaly TV, la firme' donde expondrá a famoso personaje casado, considerado como un "esposo ejemplar" que al parecer se habría divertido de más en una juerga.

    wapa.pe

    VER MÁS: Samahara Lobatón revela preocupante estado de salud de su hijo menor: "Le contagió..."

    ¿Se cae la imagen de un esposo ideal? Magaly lanza adelanto que sacude a la farándula peruana

    A través de las redes sociales se hizo viral el clip con el adelanto de la primera promoción de lo que será el programa de 'Magaly TV, la firme' con el que la conductora Magaly Medina abrirá el 2026. En este se puede escuchar a la presentadora anunciando lo que trae entre manos.

    "Este lunes, en 'Magaly TV, la firme', enamoró a todos con su historia de amor, era el esposo y el caballero ejemplar, pero un fin de semana se convirtió en el rey de la noche. ¡Volvimos! ¡Se acabaron las vacaciones", se le escucha decir en el video que ya está despertando especulaciones.

    En los comentarios vistos en TikTok los usuarios lanzan los nombres de algunos famosos que podrían ser el protagonista, especulando que podría tratarse de Yaco Eskenazi, así como se pueden ver nombres de actores y hasta futbolistas.

    "¿Yaco?", "Yaco, nooooo", "El esposo de Natalia Salas", "André Silva", "Creo que es de León de Luz de Luna, porque ya vi que se separó", "André", "Yaco", "Carlos Vílchez", "Edison Flores", "Oreja", "Yaco", "Paco", "Su ex de Keiko", "¿Yaco? No", "Yaco, tú no", "Ezio Oliva", "El protagonista de Luz de Luna", se lee en algunos mensajes. Sin embargo, esto solo serían especulaciones y mañana se conocerá quién es el famoso al que hace referencia la conductora.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TE INTERESA: ¿Qué dijo Gino Assereto tras ser vinculado con el tiktoker Valentino Palacios? Exchico reality manda mensaje

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina regresa a la TV y promete destapar a “esposo ejemplar” captado en juergón
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Alejandra Baigorria 'avergüenza' a Said Palao y él no se calla y le hace reclamo en vivo: "¿Qué haces? ¡Borra eso!"

    Janet Barboza minimiza ingreso de Xiomy Kanashiro a 'América Hoy': "No la necesitamos"

    Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial

    Hugo Lezama, 'Cinesmero', y Romina Delgado se casan y así fue la romántica ceremonia civil

    Shirley Arica es hospitalizada y revela su preocupante estado de salud

    Lo más vistos en Farándula

    Octavo Juzgado de Familia solicitó prisión efectiva para Pamela López por fuerte falta contra Christian Cueva

    Christian Cueva impone inesperada CONDICIÓN para salvar a Pamela López de la prisión efectiva: "Por el bien de sus hijos"

    Rebeca Escribens afirma que Brunella Horna y Richard Acuña esperan un varoncito: “Que corran las apuestas”

    Pamela Franco abadona Lima con su hija en medio de pedido de prisión efectiva para Pamela López

    Robotina confirma su relación con tiktoker Miguelito Perú y así lo demuestran

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;