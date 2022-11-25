Magaly Medina siempre soñó con vivir en una casa como la que tiene actualmente y que reconstruyó a su modo. Conoce cada detalle de la exuberante mansión.

¡Asombrosa! El nombre de Magaly Medina fácilmente nos conduce a una de las presentadoras de la televisión nacional con mayor influencia. Amada por unos y odiada por otros, la popular ‘Urraca’ construyó a base de esfuerzo su carrera desde hace 25 años y actualmente disfruta de una vida de lujos como su bella mansión.

Magaly Medina vive con su esposo Alfredo Zambrano. Sin embargo, años atrás logró construir su propia casa en la que ahora vive con el notario y que se convirtió en el hogar que siempre soñó desde que era solo una niña.

¿Cómo es la EXCLUSIVA mansión donde vive la conductora?

A través de las redes sociales, la periodista de ‘Magaly TV: La firme’ comparte videos de su otro trabajo como influencer y deja ver los más exclusivos espacios de su hogar ubicado en La Molina.

Ver video:

Años atrás, la ‘Urraca’ compartió un video en su canal de YouTube haciendo un recorrido por la casa que pudo construir gracias a su esfuerzo y el éxito obtenido durante las últimas décadas.

“Esta casa, como para muchos, es el sueño de nuestra vida. Desde chica soñé tener una casa grande, recién después de muchos años de trabajo y esfuerzo encontré este terreno en esta parte muy calmada de La Molina, era una casa muy vieja, agarré y la derrumbé todita y la hice a mi entero gusto”, confesó Magaly para sus seguidores.

La mansión de Magaly tiene amplios ventanales que permiten que entre la luz por todos los lugares. Los colores en tonos blancos, cremas y detalles metálicos, así como los pisos de mármol son el rasgo común que podemos ver en la casa de la conductora.

“Trabajé con dos arquitectos, con el primero de ellos tuve serias discrepancias, pero hizo todo este conjunto, me gustan los espacios muy aireados, luminosos, los techos altos, con él comencé, luego contraté a otra arquitecta con la que terminé de hacer mi casa”, relata.

El family room es espacioso y cuenta con muebles para disfrutar de la compañía en familia, algo que Magaly Medina valora mucho en su vida. La residencia también cuenta con dormitorio y dos baños para visitas que deslumbran a cualquiera.

“Me gusta mucho la modernidad, la luz que entre a mi casa, la mezcla con madera”, cuenta la periodista sobre la escogencia de los materiales que conforman su impresionante casa.

El enorme jardín de Magaly

La conductora de ATV señaló que uno de sus sueños era tener un gran jardín pues se considera amante de las plantas, por lo que tiene un espacio grande para el jardín el cual cuenta con una piscina en el que esta pasa el tiempo en verano.

“Hice un gran jardín, un lugar de piscina, porque toda la casa fue construida hacia adentro, un poco para mantener la privacidad de todos”, indicó.

Una cocina de ensueño

A la pelirroja le encanta cocinar y cada que puede publica videos desde su cocina, uno de los lugares más vistos por sus ‘urracos’.

Los colores predominantes en esta área son cálidos como el rojo, naranja, amarillo y se pueden vislumbrar detalles de madera y acero, algo que a la conductora le gusta.

“Elegí el color rojo, quería un color vivaz, fuerte, que me despertara, no quería un color plomo, oscuro. Me gustan los colores que me reanimen, que me den vitalidad”, explicó.

Así es el deseado armario de Magaly

¿Quién no desea tener un armario así? La conductora Magaly Medina es coleccionista de carteras, zapatos y prendas lujosas, así que tiene una habitación destinada exclusivamente para este tipo de detalles.

“Cuando mi esposo se mudó a esta casa tuve que adaptar el cuarto. Era un dormitorio y lo tuve que convertir en un clóset porque no entraba su ropa”, expresó añadiendo que este clóset es compartido por ambos.

Dormitorio principal

Magaly Medina mostró una segunda parte del house tour y sorprendió al mostrar el rincón sagrado: Su habitación. Muchos detalles de madera como el piso y las paredes, así como tonos cálidos, es la característica principal del dormitorio donde descansa la ‘Urraca’ con el notario.

La habitación cuenta con una mesa para dos en la que suele almorzar con su pareja, así como una nevera ejecutiva. En dormitorio de Magaly cuenta con un baño espacioso con tina y ducha, así como el clóset principal de la conductora con más zapatos y bolsos de marca.

Obras de arte

Magaly y su esposo son fanáticos del arte, por lo cual tienen varias obras de colección que han tenido que guardar en un almacén mientras terminan de construir su casa juntos.

Actualmente, en la mansión donde viven, la pelirroja contó que cuentan con algunas obras y esculturas, entre ellos, una pintura de la artista Nora Sidoine, de quien Magaly se confiesa admiradora.