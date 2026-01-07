Wapa.pe
Magaly Medina es advertida tras revelaciones de médiums en el podcast de Verónica Linares, donde alertaron sobre posibles conflictos legales en su futuro.

    Magaly Medina vuelve a dar de qué hablar tras una revelación que generó revuelo en redes sociales. En la reciente edición del podcast de Verónica Linares, unos médiums lanzaron serias advertencias sobre su futuro profesional y personal. Aunque su vigencia en la televisión no estaría en riesgo, el foco se trasladó a un posible escenario legal complejo que la podría llevar de nuevo a la cárcel.

    Médiums advierten a Magaly Medina sobre posibles conflictos legales

    Una reciente emisión del canal de YouTube ‘La Linares’ generó revuelo tras la participación de los médiums Fiorella y José Antonio, integrantes del grupo 44 Arcángeles. Durante el programa, ambos sorprendieron al referirse directamente al futuro de Magaly Medina y lanzar una advertencia que no pasó desapercibida entre los seguidores del espacio digital.

    Según lo expuesto por Fiorella, la figura televisiva continuaría con una presencia sólida y vigente en la pantalla chica. Sin embargo, señaló que el mayor foco de atención estaría puesto en asuntos judiciales que podrían complicar su panorama personal y profesional en los próximos años.

    "Con respeto al tema de la televisión, la veo vigente, muy fuerte... Con temas legales es lo que más me pinta, como que problemas legales, veo dos. Ahí tendría que tener cuidado porque le podría pasar lo que ya le pasó, el tema de la cárcel... Yo siento que sí podría ir (a la cárcel)", expresó la médium durante su intervención.

    Precisión sobre el supuesto escenario legal que enfrentaría Magaly Medina

    Por su parte, José Antonio ofreció una lectura distinta, aunque igualmente enfocada en el ámbito legal. El médium descartó una reclusión inmediata, pero advirtió sobre posibles situaciones irregulares que podrían comprometerla si no actúa con cautela.

    "En el 2026 no es que va a estar presa... Yo la veo una mujer híper inteligente... Económicamente súper estable. Yo le diría que tenga cuidado con algunas pruebas que le dan... si es que ella va presa es por un tema sembrado", afirmó, generando aún más debate entre los usuarios.

    El caso que llevó a Magaly Medina a prisión

    Magaly Medina fue sentenciada el 16 de setiembre de 2008 a cinco meses de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio del futbolista Paolo Guerrero. En el mismo proceso judicial, su entonces productor, Ney Guerrero, recibió una condena de tres meses. Este caso se convirtió en el episodio legal más grave en la carrera de la conductora.

    El conflicto se originó en noviembre de 2007, cuando en su programa se difundieron imágenes de Paolo Guerrero junto a la modelo Fiorella Chirichigno saliendo de un restaurante en Miraflores. Según la versión presentada, las fotografías habrían sido captadas en la madrugada, cuando el jugador debía encontrarse concentrado antes de un partido clave de la selección peruana rumbo al Mundial Sudáfrica 2010.

    Tras el fallo judicial, Magaly Medina fue trasladada al penal Santa Mónica, en Chorrillos, en medio de un fuerte despliegue policial. Finalmente, en 2009 cumplió cerca de seis meses de reclusión y debió pagar una reparación civil de 26 mil dólares, un hecho que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

