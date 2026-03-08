Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
URGENTE | ¿Sigue la presencialidad? Colegios privados le dicen no a clases virtuales

Mariana Vértiz confirma su separación con el periodista Pancho de Piérola tras meses de oficialización: “Enfocada en mi paz”

La hermana de Natalie Vértiz confirmó el fin de su relación con Pancho de Piérola, romance que había hecho público en noviembre de 2025 con una foto juntos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mariana Vértiz confirma su separación con el periodista Pancho de Piérola tras meses de oficialización: “Enfocada en mi paz”
    Mariana Vértiz confirma su separación con el periodista Pancho de Piérola. | Composición Wapa | Instagram
    Mariana Vértiz confirma su separación con el periodista Pancho de Piérola tras meses de oficialización: “Enfocada en mi paz”

    ¡Se terminó! Mariana Vértiz, reconocida influencer y hermana de la exMiss Perú Natalie Vértiz , sorprendió a sus seguidores este fin de semana al confirmar el fin de su relación con el periodista Pancho de Piérola.

    La noticia llega pocos meses después de que ambos oficializaran su romance en redes sociales a finales de 2022. La ruptura también se produce tras diversas polémicas generadas por declaraciones del comunicador sobre la cobertura mediática del caso Lizeth Marzano .

    wapa.pe

    PUEDES VER: Katia Condos sorprende al publicar íntimo momento con Federico Salazar y advierte a usuarios: "Ya saben, escojan muy bien"

    Mariana Vértiz confirma su ruptura con Pancho de Piérola

    La empresaria recurrió a su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores mediante una dinámica de preguntas y respuestas. Ante la consulta directa sobre su situación sentimental, fue clara al responder: “Sí, estoy soltera y también es una de las etapas más bonitas de mi vida, enfocada en mi paz, mi crecimiento y todo lo que todavía quiero construir”.

    Mariana Vértiz confirma su ruptura con Pancho de Piérola.
    Mariana Vértiz confirma su ruptura con Pancho de Piérola.

    Con esta declaración, Mariana confirmó el fin de su relación y dejó entrever que atraviesa una etapa de reflexión personal, enfocada en su bienestar y en los proyectos que desea desarrollar a futuro.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Tula Rodríguez se rehúsa a dar detalles de la cirugía de su hija, pero ella rompe el silencio: "Espero que pase todo pronto"

    ¿Cómo se oficializó la relación de Mariana Vértiz y Pancho de Piérola?


    La revelación sorprendió a muchos, pues en noviembre del año pasado la influencer hizo público su romance con Pancho de Piérola durante su cumpleaños. En esa ocasión, ambos compartieron fotos y mensajes románticos en redes, oficializando su relación con una imagen besándose y la frase “Y mi amor también”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mariana Vértiz confirma su separación con el periodista Pancho de Piérola tras meses de oficialización: “Enfocada en mi paz”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    Maricielo Effio reaparece y desmiente ser trabajadora de limpieza en EE. UU. tras dejar Perú: “Hay que averiguar”

    ¿Cuántos hijos tiene Paolo Guerrero y quienes son las madres de los menores?

    ¿Divorcio inminente? Abogado de Pamela López anuncia IMPENSADA reunión con Christian Cueva

    Jesús Barco sorprende con fuerte exigencia a Melissa Klug tras quedar varada en una isla fuera del Perú: "Toma un..."

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Cuál es la condición de la hija de Tula Rodríguez que la llevó a ser operada por tercera vez?

    Diana Sánchez afirma tener videos de Alejandra Baigorria coqueteando con Israel Dreyfus

    Hermana de Angie Arizaga conmueve al contar que lucha contra dura enfermedad: "Días complicados y dolorosos"

    Tula Rodríguez se rehúsa a dar detalles de la cirugía de su hija, pero ella rompe el silencio: "Espero que pase todo pronto"

    Katia Condos sorprende al publicar íntimo momento con Federico Salazar y advierte a usuarios: "Ya saben, escojan muy bien"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;