Mariana Vértiz confirma su separación con el periodista Pancho de Piérola tras meses de oficialización: “Enfocada en mi paz”

La hermana de Natalie Vértiz confirmó el fin de su relación con Pancho de Piérola, romance que había hecho público en noviembre de 2025 con una foto juntos.

¡Se terminó! Mariana Vértiz, reconocida influencer y hermana de la exMiss Perú Natalie Vértiz , sorprendió a sus seguidores este fin de semana al confirmar el fin de su relación con el periodista Pancho de Piérola.

La noticia llega pocos meses después de que ambos oficializaran su romance en redes sociales a finales de 2022. La ruptura también se produce tras diversas polémicas generadas por declaraciones del comunicador sobre la cobertura mediática del caso Lizeth Marzano .

La empresaria recurrió a su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores mediante una dinámica de preguntas y respuestas. Ante la consulta directa sobre su situación sentimental, fue clara al responder: “Sí, estoy soltera y también es una de las etapas más bonitas de mi vida, enfocada en mi paz, mi crecimiento y todo lo que todavía quiero construir”.

Con esta declaración, Mariana confirmó el fin de su relación y dejó entrever que atraviesa una etapa de reflexión personal, enfocada en su bienestar y en los proyectos que desea desarrollar a futuro.

¿Cómo se oficializó la relación de Mariana Vértiz y Pancho de Piérola?