Tula Rodríguez agradeció el apoyo de sus seguidores, enfatizando que todos los detalles sobre la operación dependen de la autorización de su hija Valentina.

Tula Rodríguez atraviesa un momento cargado de sentimientos tras la reciente operación de su hija Valentina, de 16 años, fruto de su matrimonio con el fallecido Javier Carmona. La conductora ha estado al pendiente del proceso, pero aclaró que prefería mantener la privacidad de su hija como prioridad. Sin embargo, esta sorprendió al decidir pronunciarse ante sus seguidores.

Hija de Tula Rodríguez se pronuncia tras someterse a cirugía

Desde el set de 'Los Otros Concha 2', Tula Rodríguez agradeció el apoyo de sus seguidores y aclaró por qué no puede revelar detalles sobre la intervención quirúrgica.

“Los detalles de la operación, que muchos me preguntan, como entenderán, tiene que ser completamente autorizado por Vale. Pero bueno, gracias. Ya me toca grabar”, señaló, resaltando que cualquier información médica depende únicamente de su hija.

Valentina, quien enfrenta su tercera cirugía relacionada con un problema auditivo, también se tomó un momento para agradecer a quienes enviaron mensajes de apoyo mientras estaba en el quirófano.

“Hola a todos. Quiero darles las gracias por sus tan lindos mensajes, buenos deseos y oraciones. Mi mamá me contó que muchas personas la acompañaron con sus comentarios mientras yo estaba en sala de operación”, escribió la adolescente.

Aunque no dio mayores detalles sobre la cirugía, Valentina dejó un mensaje de esperanza y fortaleza:

“Gracias de corazón por tanto cariño. Estoy en proceso de recuperación y espero que pase todo pronto. Que Dios los bendiga siempre”, agregó, mostrando que su ánimo sigue firme mientras se recupera.

La recuperación de Valentina y el acompañamiento de Tula Rodríguez

Tula Rodríguez abrió un espacio para contar cómo han sido los días posteriores a la cirugía de su hija Valentina, compartiendo con sus seguidores las emociones y desafíos de este proceso.

La conductora reveló que las primeras horas tras la operación fueron intensas, tanto para la menor como para ella misma, mientras la joven permanece bajo vigilancia médica.

“Ayer estaba desconectada, evidentemente por ser el día uno de la recuperación de Valentina. Un día complejo, una noche pesada, bueno, dos noches ya estoy sin descansar, porque claro, después de una operación uno está invadida, ¿no? Pero bien", comentó.

Tula también explicó que, pese a la situación, tuvo que retomar sus compromisos laborales. “Hoy día ya no he podido más, obviamente, seguir aplazando mis grabaciones de la novela y ya me tocó trabajar. La he dejado, está en la clínica, de acá vuelo para allá nuevamente a quedarme con ella. Espero pronta que ya se dé el alta”, detalló.