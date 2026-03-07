Jesús Barco reaccionó con pedido al anuncio de Melissa Klug sobre su regreso frustrado a Perú, encontrándose atrapada en las Maldivas.

Melissa Klug atraviesa un momento complicado durante su viaje en el extranjero, luego de revelar que no ha podido regresar al Perú debido a la cancelación de vuelos. La empresaria contó que lo que sería una corta visita a las Maldivas terminó extendiéndose por casi dos semanas. En medio de esta situación, Jesús Barco reaccionó públicamente en redes sociales. El futbolista sorprendió al hacerle un pedido especial a la ‘Blanca de Chucuito’ que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

Jesús Barco reacciona tras la complicada situación de Melissa Klug en el extranjero y le hace pedido

Melissa Klug sorprendió recientemente al revelar que su viaje a las Maldivas se convirtió en una situación inesperada. La empresaria había planeado permanecer en el destino turístico solo cuatro días, pero terminó quedándose cerca de dos semanas debido a la cancelación de vuelos que le impide salir del lugar.

Ante esta situación, la popular 'Blanca de Chucuito' expresó su preocupación por no poder regresar a casa. Según comentó, evalúa trasladarse a otra isla con la esperanza de encontrar un vuelo disponible hacia China u otro país, desde donde podría hacer escala en Europa y finalmente retornar al Perú. Sin embargo, el panorama aún sigue siendo incierto.

En medio de este contexto, Jesús Barco, padre de su hija, interactuó con Melissa a través de redes sociales. La empresaria utilizó la dinámica de preguntas en Instagram para consultarle directamente: "¿Me extrañas?". El futbolista no dudó en responder con un comentario que llamó la atención de sus seguidores: "Agarra un avión privado. Nada más y ven ya", escribió, acompañando el mensaje con una fotografía donde aparece junto a Klug y su hija Cayetana.

Jesús Barco

Por otro lado, otro usuario le preguntó al deportista si Melissa Klug se encontraba varada en Dubái. Ante ello, Barco aclaró que no está en ese destino y señaló que la imposibilidad de viajar está relacionada con la situación que actualmente se vive en Medio Oriente.

Melissa Klug revela el difícil momento que vive lejos del Perú

‘América Hoy’ difundió capturas de una conversación sostenida con la empresaria Melissa Klug, quien relató la complicada situación que atraviesa mientras intenta regresar al Perú. En sus mensajes, la influencer expresó su angustia por la incertidumbre que enfrenta y lamentó que su cumpleaños número 42 se vea marcado por este inesperado inconveniente.

Antes de que surgieran los problemas para viajar, la empresaria venía compartiendo en redes sociales distintos momentos de su recorrido por varios destinos de Asia y Europa. Durante su travesía publicó imágenes de paisajes turísticos, playas y experiencias que formaban parte del viaje que había planeado como celebración especial.

"No sabes la impotencia y desesperación que sentimos porque no sabemos cuándo abrirán los vuelos. Pero hoy sí vi muchísimas personas de diferentes países desesperados, familias con bebés de meses en brazos, abuelitos, viejitos. Muchísima pena cómo están todos queriendo regresar a su país", expresó.

En diálogo con el magazine matutino, Klug también confesó que su mayor deseo en este momento es volver a casa para reunirse nuevamente con sus hijos y su familia. La empresaria explicó que el viaje que había imaginado como un regalo de cumpleaños terminó convirtiéndose en una experiencia llena de incertidumbre.

"Ya me quiero regresar a mi casa, mi viaje soñado, mi regalo de cumpleaños terminó así. Han dicho que se pondrá peor, yo lo único que quiero es irme a mi casa y estar con mis hijos, mi familia", manifestó.

Frente a la falta de vuelos disponibles, la empresaria contó que optó por trasladarse hacia otra isla con mayor movimiento aéreo con la esperanza de encontrar alguna alternativa de salida. No obstante, hasta ahora no ha logrado asegurar un itinerario que le permita acercarse nuevamente a Sudamérica.