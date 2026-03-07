El parque recreativo emitió un comunicado y aseguró que se activaron protocolos de atención tras el accidente , colaborando con las autoridades en la investigación.

Un accidente ocurrido en un parque recreativo generó conmoción luego de que una mujer falleciera mientras utilizaba un tobogán. Según los primeros reportes, la víctima realizaba el descenso sobre un flotador cuando, en una de las curvas del recorrido, fue expulsada fuera de la estructura. El violento impacto provocó su muerte y el incidente quedó grabado en imágenes que rápidamente se difundieron en internet.

Mujer pierde la vida tras sufrir accidente en tobogán de parque recreativo en Colombia

Una trágica situación ocurrió en el parque recreativo Entre Flores, ubicado en Chinácota, en el departamento de Norte de Santander, Colombia. Una mujer identificada como Yuris Cristel García Manrique de 28 años falleció luego de sufrir un violento accidente mientras utilizaba uno de los toboganes del lugar.

De acuerdo con la información difundida, la víctima descendía por la atracción sentada sobre un flotador en forma de dona, implemento habitual en este tipo de juegos, cuando ocurrió el incidente. Al llegar a uno de los tramos del recorrido, salió despedida de la estructura y el fuerte impacto terminó provocando su muerte.

El hecho se registró el 5 de marzo y quedó captado en un video que posteriormente comenzó a difundirse en redes sociales. En las imágenes se observa a García Manrique en la parte superior del tobogán multicolor, preparada para iniciar el descenso mientras un trabajador del parque la impulsa para comenzar el recorrido.

Durante los primeros segundos todo transcurre con normalidad; sin embargo, al pasar por una zona curva del tobogán, su cuerpo sale expulsado fuera de la estructura.

Según una publicación compartida el 16 de enero en la cuenta oficial de Instagram de Entre Flores, la atracción había sido inaugurada aproximadamente un mes antes del accidente.

Respecto a las características del juego, el diseño muestra que el recorrido inicia con una pendiente recta que incluye un pequeño descanso, rodeado por picos metálicos de color negro. Tras ese tramo inicial, el tobogán continúa con una leve curva en su descenso.

Parque recreativo se pronuncia tras trágico accidente

Tras el fatal incidente registrado en sus instalaciones, el equipo legal del parque Entre Flores difundió un comunicado en redes sociales para pronunciarse sobre la muerte de Yuris Cristel García Manrique. En el mensaje, la empresa expresó su pesar por lo ocurrido y envió palabras de solidaridad a los familiares y personas cercanas a la víctima.

Parque emite comunicado

"Ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad. Nos unimos de corazón al duelo que los embarca en este difícil momento", escribieron.

Asimismo, la administración del parque señaló que, inmediatamente después del accidente, se activaron los protocolos de atención establecidos para este tipo de situaciones, brindando la asistencia inicial correspondiente. También indicaron que mantienen su disposición para colaborar plenamente con las autoridades encargadas de investigar lo sucedido.