Magaly Medina lanza llamado urgente y pide videos del atropello de Lizeth Marzano: “Hay que ver quién escondió el carro”

Magaly Medina exige justicia para Lizeth Marzano , pide más videos del atropello y respalda el pedido de prisión preventiva contra el investigado.

La muerte de Lizeth Marzano sigue generando indignación nacional. En medio de nuevas revelaciones y cuestionamientos sobre lo ocurrido la noche del atropello, Magaly Medina cerró su programa Magaly TV La Firme del 2 de marzo con un mensaje contundente: el caso no puede diluirse entre versiones cruzadas ni documentos bajo sospecha.

La conductora insistió en que el centro de la discusión debe ser la víctima y la necesidad de que la justicia actúe con firmeza. Para ella, el debate público no puede desviar la atención de lo esencial: esclarecer responsabilidades.

“No hay que creerles. No hay que creerles porque finalmente acá hay una chica que murió atropellada en las circunstancias que todos hemos visto, que fue abandonada, abandonada a su suerte, que agonizó en una pista sin un auxilio, sin un familiar al lado y nadie está tratando de hacerle justicia a ella y es lo que se tiene que hacer”, expresó Magaly Medina durante el programa.

“No hay que perder de vista acá el foco central”

Durante su intervención, la periodista fue más allá del impacto inicial del atropello y apuntó a lo que, según sostuvo, ocurrió después del hecho. En su análisis, no solo se debe investigar el accidente en sí, sino también las decisiones tomadas posteriormente.

“No hay que perder de vista acá el foco central, es hacerle justicia a Lizeth. Los vivos fueron los que cometieron el delito, el delito, porque es delito matar a alguien cuando vas a una velocidad así por una pista y es delito dejar a una persona sin auxiliarla y huir”, manifestó.

Asimismo, cuestionó lo que considera posibles acciones irregulares tras el siniestro: “Entonces, y más delito aún lo que están cometiendo, el encubrimiento, la falsificación de documentos y toda esa suerte de irresponsabilidades que están enseñándole, que esa familia le está enseñando a su hijo a no enfrentar la consecuencia de sus actos. Eso es lo que están haciendo”.

Magaly TV La Firme busca nuevas imágenes del recorrido

En la parte final del programa, Medina reveló que su equipo periodístico continúa recopilando material audiovisual que podría aportar a la reconstrucción de los hechos. La búsqueda ahora se concentra en grabaciones de edificios ubicados en la ruta que habría seguido el vehículo involucrado.

“Bueno, públicamente nosotros estamos pidiendo ahorita lo que hoy ha estado haciendo Gino Marzano y mi reportero, es: le pedimos a otros edificios en esta ruta y en los alrededores del lugar del accidente, si tienen más videos de sus cámaras de seguridad, que por favor se comuniquen con nosotros”, explicó la conductora.

Según detalló, parte del material difundido recientemente provino de vecinos organizados. “Porque este video, por ejemplo, nos ha sido proporcionado por una asociación de vecinos de un edificio, la que queda ahí cerca, frente al lugar del accidente, en la misma avenida Camino Real”, precisó.

Además, adelantó que el equipo revisará más grabaciones en las próximas horas: “Estamos—mañana vamos a visionar todo el resto de video que hoy ya no tuvimos tiempo, pero le pedimos encarecidamente a la gente que quiere colaborar con el esclarecimiento de estos hechos, que no dejemos que alguien se quede sin ser castigado por lo que hizo”.

En esa línea, dejó abiertas varias interrogantes sobre los movimientos posteriores al atropello: “Vamos a aportar pruebas, vamos a conseguir más y veamos qué más hay, si la camioneta está en otro lado, si la camioneta pasó por ahí, si de verdad agarró una bicicleta y se fue al lugar de los hechos. ¿Dónde escondió el carro? ¿A dónde se fue? ¿Quién lo apañó? ¿Quién le escondió el carro, no? Que después fue entregado a la policía días después”, afirmó.

Gino Marzano pide prisión preventiva y agradece respaldo ciudadano

El hermano de la víctima, Gino Marzano, también tomó la palabra para agradecer el apoyo recibido y recalcar que su lucha no busca exposición mediática, sino justicia.

“Si te robo unos segundos más, agradecer a todas las personas la muestra de cariño el día de hoy, quienes amablemente me han brindado todo el apoyo en todo este proceso. Un saludo, un abrazo. La verdad que a nombre de la familia estamos totalmente agradecidos”, expresó.

En su mensaje, subrayó que el caso trasciende a su familia: “Como lo hemos mencionado, esto no se trata de Gino Marzano, se trata de todo el Perú que busca justicia. No queremos que esto sea mediático”.

Finalmente, hizo un llamado directo a las autoridades judiciales: “Mañana a las tres p.m. estamos esperando el resultado que todos queremos, así que le hago una petición al juez Adolfo Farfán, que por favor, ya luego de todo lo que acabamos de ver, tome lo que todos estamos esperando, la prisión preventiva para este sujeto y que realmente se marque un precedente importante para nuestra sociedad, para nuestro país”, afirmó.