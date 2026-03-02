Wapa.pe
Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa por qué ATROPELLÓ a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

Sale a la luz último mensaje de Lizeth Marzano antes de ser atropellada

Lizeth Marzano escribió un emotivo mensaje a un ser querido antes de perder la vida a manos de Adrián Villar. 

    Sale a la luz último mensaje de Lizeth Marzano antes de ser atropellada
    Sale a la luz ÚLTIMO mensaje de Lizeth Marzano antes de ser atropellada | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Sale a la luz último mensaje de Lizeth Marzano antes de ser atropellada

    La recordada deportista Lizeth Marzano falleció el pasado 17 de febrero luego de ser atropellada y dejada en plena vía pública por Adrián Villar. Con el avance de las investigaciones, han salido a la luz nuevos detalles que han generado indignación por la conducta que habría tenido el joven de 21 años tras el impacto contra la campeona nacional. En medio de ello, también se conoció cuál fue el último mensaje que Lizeth envió antes de morir, una conversación que muchos han interpretado como una despedida involuntaria.

    En la reciente edición del programa “Sin Rodeos” se rindió un homenaje a la deportista y se reveló que su última charla fue con Aldo Montero, su mejor amigo y quien le enseñó a bucear. Ambos se conocieron en la Videna y mantenían una relación muy cercana, compartiendo entrenamientos y momentos importantes.

    En el mensaje, Lizeth le escribió cuando él no respondió de inmediato y le dejó unas palabras llenas de cariño, pensando que luego continuarían conversando.

    “Cuando te desocupes, ¿me avisas, ya? Cuídate, amigo, no te me descuides, te quiero mucho. Una fotito para que no me olvides”, le envió junto a una imagen en la que aparece haciendo un gesto divertido.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Hermano de Lizeth rompe su silencio y no acepta el perdón de Adrián Villar: “Mañana se cumplen dos semanas de su muerte”

    Tras la difusión de ese mensaje, se evidenció la cercanía que existía entre ambos. Aldo Montero no pudo ocultar su dolor al recordar a su amiga.

    “Y como que en cualquier momento la voy a ver, eso es lo que pienso cuando veo esa foto, como que no se ha ido. Todavía no asimilo que ella no está acá, que ella descansa en un mar de agua que siempre va hacer lo que más le gustó y que en algún momento nos volveremos a encontrar”, expresó visiblemente afectado en el programa de Panamericana Televisión.

    Durante esa misma emisión, también estuvieron presentes en el set la exnovia de Adrián Villar, Francesca Montenegro, junto a sus padres, Juan Montenegro y Alexandra Denegri. La madre de la influencer se mostró conmovida al referirse a la tragedia, luego de que la conductora Milagros Leiva le hiciera una pregunta directa.

    “¿Qué le dirías tú si pudieras hablar con la mamá de Lizeth Marzano?”, consultó la periodista.

    Alexandra Denegri respondió entre la emoción: “Solo una madre va a poder entender la pérdida de una hija, es algo inexplicable, es un dolor que no se puede describir. Cada noche vivo pensando en esa criatura porque la veo como con una cara de criatura y lamento en el alma profundamente que este accidente haya ocurrido, nadie se levanta en las mañanas a decir ‘voy a matar a alguien’, pero cuando suceden las cosas hay que encararlas”, afirmó.

    Sale a la luz último mensaje de Lizeth Marzano antes de ser atropellada
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia.

