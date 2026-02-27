Marisel Linares hace IMPENSADA SOLICITUD a fiscalía tras ser incluida en investigación por encubrimiento a Adrián Villa

Marisel Linares solicitó intervenir en la diligencia de manera virtual dentro del proceso por la muerte de Lizeth Marzano , mientras el Ministerio Público analiza su requerimiento y aumenta la expectativa en la opinión pública.

La periodista Marisel Linares solicitó que su comparecencia se realice de manera virtual luego de ser incorporada a la investigación fiscal por el presunto delito de encubrimiento personal en favor de su hijastro, Adrián Villar, de 21 años, investigado por atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro, tras lo cual se dio a la fuga.

Según declaraciones del conductor Fernando Díaz, la comunicadora habría planteado este pedido con la finalidad de evitar la exposición mediática durante el proceso judicial.

La citación para Linares estaba prevista para este martes 3 de marzo a las 9:00 a. m. en la sede de la División de Tránsito, ubicada en La Victoria. No obstante, la periodista solicitó intervenir de forma remota. “Ha pedido que sea virtual”, señaló Díaz en una transmisión en vivo del programa Arriba mi gente, desde el lugar donde debía llevarse a cabo la diligencia. El presentador precisó que la solicitud apuntaría a evitar la cobertura periodística prevista debido a la relevancia del caso.

Marisel Linares es señalada por presunto encubrimiento

La inclusión de Marisel Linares en la investigación se dio luego de que fuera señalada por un presunto encubrimiento personal. De acuerdo con la fiscalía, habría intentado proteger a Adrián Villar tras el hecho que provocó la muerte de Lizeth Marzano.

El caso cobró alcance nacional después de la difusión de imágenes de cámaras de seguridad que ubican a Villar en la escena del accidente y, posteriormente, en compañía de la periodista, lo que incrementó las sospechas sobre una posible obstrucción a la justicia.

El atropello ocurrió en San Isidro, uno de los distritos céntricos de Lima, donde Villar embistió a la ciclista y deportista el pasado 28 de febrero. Tras el impacto, el joven huyó del lugar mientras la víctima fallecía en la vía pública. A raíz de estos hechos, el Ministerio Público inició una investigación por homicidio culposo contra Adrián Villar y por encubrimiento personal contra Linares.