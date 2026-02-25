Excompañera de Marisel Linares, emite contundente mensaje tras imágenes que la incriminan: "Corrupción al más alto nivel"

Wapa.pe
Perla Berrios precisó que el fiscal señaló que, luego del atropello, se habría producido la intervención de funcionarios públicos con el objetivo de impedir que Adrián Villar se presentara ante la justicia.

    Perla Berrios y Marisel Linares
    El fallecimiento de Lizeth Marzano no solo ha marcado profundamente a sus seres queridos, sino que también ha desatado una discusión pública en torno a la responsabilidad, un posible encubrimiento y eventuales actos de corrupción vinculados al proceso judicial que involucra a Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares.

    En medio de este escenario, la periodista Perla Berrios, quien fue compañera de noticiero de Linares, optó por pronunciarse de manera pública. Su posición, firme y directa, ha recibido un amplio respaldo en redes sociales.

    LEE MÁS: Marisel Linares toma RADICAL MEDIDA al exponerse IMÁGENES REVELADORAS de su reunión con Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

    El hecho ocurrió el pasado 17 de febrero, cuando el vehículo asociado a Linares, manejado por Villar, embistió y causó la muerte de la joven deportista.

    Desde ese momento, el caso ha sido objeto de atención pública no solo por la gravedad del suceso, sino también por lo ocurrido después del accidente y las presuntas irregularidades que se habrían dado durante las diligencias.

    Perla Berrios habla sobre caso de Marisel Linares

    En ese marco, Perla Berrios recurrió a su cuenta oficial de TikTok para explicar los detalles de la audiencia en la que se dictó impedimento de salida del país contra Adrián Villar.

    Lejos de adoptar una postura de respaldo corporativo o de defensa hacia su excompañera, la comunicadora asumió un enfoque informativo y crítico. En su video, reveló que durante la audiencia el fiscal lanzó una acusación que podría modificar el curso del caso.

    “En medio de esta audiencia el fiscal hizo una acusación sumamente grave, dijo que funcionarios públicos habrían participado luego del atropello para evitar que Adrián Villar se ponga a derecho... todo esto, de comprobarse sería algo sumamente grave porque estaríamos hablando de corrupción al más alto nivel”, señaló Berrios con evidente preocupación.

    Estas declaraciones abren la posibilidad de que el proceso judicial haya sido interferido para favorecer al presunto responsable. De confirmarse, no solo se trataría de la responsabilidad penal por el atropello, sino también de una posible red de intervención institucional que configuraría nuevos delitos.

    Sin embargo, el pronunciamiento de Perla Berrios no terminó ahí. En la parte final de su mensaje, abordó uno de los puntos más delicados del caso: la eventual implicancia de Marisel Linares. Según indicó, la familia de Lizeth Marzano estaría evaluando iniciar acciones legales contra la periodista.

    “La familia de Lizeth Marzano insiste en que van a denunciar a la periodista Marisel Linares de encubrimiento personal porque además, al revelado también que en la audiencia de visualización de las cámaras de vigilancia se puede apreciar a la periodista al lado del autor del atropello luego de haberse cometido”, sentenció.

    La referencia a un presunto encubrimiento personal ha provocado diversas reacciones. Desde el punto de vista legal, esta figura se refiere a ayudar a alguien a evadir la acción de la justicia tras cometer un delito. Aunque hasta ahora no existe una acusación formal contra Linares, el hecho de que su nombre aparezca asociado a posibles acciones posteriores al atropello ha incrementado la controversia en torno al caso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

