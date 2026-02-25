Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C desde hoy en estas ciudades

Hermano de Lizeth Marzano 'EXPLOTA' contra la Policía tras descubrir que visitaron a Adrián Villar y NO LO DETUVIERON: "Ellos sabían dónde estaba"

Imágenes muestran a la Policía llegando a la casa de la novia de Adrián Villar sin realizar una detención, lo que levantó cuestionamientos sobre el accionar policial en el caso.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hermano de Lizeth Marzano 'EXPLOTA' contra la Policía tras descubrir que visitaron a Adrián Villar y NO LO DETUVIERON: "Ellos sabían dónde estaba"
    Hermano de Lizeth Marzano expone accionar policial con Adrián Villar | Composición: Wapa Captura de pantalla - Magaly TV la firme
    Hermano de Lizeth Marzano 'EXPLOTA' contra la Policía tras descubrir que visitaron a Adrián Villar y NO LO DETUVIERON: "Ellos sabían dónde estaba"

    La investigación por la muerte de la atleta Lizeth Marzano suma un nuevo capítulo de polémica. Su hermano, Gino Marzano, decidió pronunciarse públicamente tras la difusión de imágenes que comprometerían el accionar policial. Según lo expuesto en televisión nacional, agentes habrían llegado hasta el lugar donde se encontraba Adrián Villar sin proceder con su detención. La denuncia ha generado fuerte indignación y cuestionamientos sobre el manejo del caso.

    wapa.pe

    VER MÁS: Marisel Linares toma RADICAL MEDIDA al exponerse IMÁGENES REVELADORAS de su reunión con Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

    Hermano de Lizeth Marzano se pronuncia y denuncia indignante accionar de la Policía

    Este martes 24 de febrero, Gino Marzano se presentó en el programa de Magaly Medina junto a su abogado. El hermano de la fallecida atleta Lizeth Marzano se mostró indignado luego de que se difundieran imágenes de la policía llegando a la casa de la novia de Adrián Villar en dos oportunidades sin detener al joven, pese a tener evidencias de que este habría conducido el vehículo que atropelló a la deportista dejándola sin vida.

    “Es lamentable, cada vez indigna más el grado de mentira que puedan tener estas personas, aparecen nuevos agravantes, nuevos implicados, nuevos delitos y ahora ¿qué van a decir? ¿no estaba supuestamente Adrián en un estado de shock? ¿no estaba en una clínica? Yo no sabía que una clínica queda en un parque”, comentó indignado ante las imágenes expuestas en el programa.

    Gino Marzano, hermano de la víctima, también comentó indignado que los policías, pese a tener conocimiento del accidente de su hermana que terminó con su vida, no hicieron nada ni detuvieron a Adrián Villar, pese a estar en flagrancia.

    Las cámaras captaron cómo la policía llega a la casa de Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, en dos oportunidades, pero en ninguna de estas ocasiones capturan al joven. “Es gravísimo lo que estamos viendo, porque en primer lugar las cámaras demuestran que se concertó, se planificó ocultar los hechos y es posible que se haya ocultado evidencia importante. Por otro lado, hemos tenido la participación de funcionarios públicos como la Policía Nacional, aparentemente que sí tenían identificada a la persona y se ha perdido tiempo valiosísimo”, dijo Julio Mendoza, abogado de la familia Marzano.

    La conductora Magaly Medina se mostró indignada del accionar de los efectivos policiales, quienes pudieron detener al joven: “Entró la policía al edificio, flagrancia, pudieron haber bajado de frente a detenerlo por flagrancia”, comentó, mientras que Gino, evidentemente molesto, cuestionó los hechos.

    “Claramente ya lo sabían porque yo regresé con la policía y el fiscal a donde ocurrió los sucesos y estaban dentro de ese horario. Nosotros hemos estado juntos con el cuerpo de mi hermana ahí y ellos no han tenido ni siquiera la delicadeza de decirlo, la policía ya sabía en ese momento, deben creernos ignorantes para darle validez a su cuartada, así que ya basta con eso”, sostuvo sumamente indignado.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Revelan indignante reacción de Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, ante la prensa por preguntas sobre Lizeth Marzano

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermano de Lizeth Marzano 'EXPLOTA' contra la Policía tras descubrir que visitaron a Adrián Villar y NO LO DETUVIERON: "Ellos sabían dónde estaba"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Marisel Linares toma RADICAL MEDIDA al exponerse IMÁGENES REVELADORAS de su reunión con Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

    Perú está ARDIENDO: Senamhi activa ALERTA ROJA y advierte temperaturas de hasta 40 °C en estas ciudades

    ONPE lanza gran convocatoria laboral 2026 con 23 mil puestos para secundaria completa: Plazo, sueldo y requisitos

    Hermano de Lizeth Marzano 'EXPLOTA' contra la Policía tras descubrir que visitaron a Adrián Villar y NO LO DETUVIERON: "Ellos sabían dónde estaba"

    Minedu anuncia bono para docentes y auxiliares desde marzo 2026: paso a paso para saber si te corresponde cobrar

    Lo más vistos en Ocio

    Juliana Oxenford increpó contra Marisel Linares tras atropello a campeona de buceo

    Periodista Marisel Linares habría ESCONDIDO a Adrián Villar el día que atropelló a deportista, reveló abogado: Imágenes la exponen

    Se revelan INSÓLITAS IMÁGENES de Marisel Linares junto a su HIJASTRO horas después del atropello a Lizeth Marzano

    ¡EN EL PRECISO INSTANTE! Mujer casi es arrastrada por huaico en Arequipa mientras transmitía en vivo

    ¡Hasta 11 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 22 de febrero: lista de distritos afectados

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;