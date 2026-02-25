Imágenes muestran a la Policía llegando a la casa de la novia de Adrián Villar sin realizar una detención, lo que levantó cuestionamientos sobre el accionar policial en el caso.

La investigación por la muerte de la atleta Lizeth Marzano suma un nuevo capítulo de polémica. Su hermano, Gino Marzano, decidió pronunciarse públicamente tras la difusión de imágenes que comprometerían el accionar policial. Según lo expuesto en televisión nacional, agentes habrían llegado hasta el lugar donde se encontraba Adrián Villar sin proceder con su detención. La denuncia ha generado fuerte indignación y cuestionamientos sobre el manejo del caso.

Hermano de Lizeth Marzano se pronuncia y denuncia indignante accionar de la Policía

Este martes 24 de febrero, Gino Marzano se presentó en el programa de Magaly Medina junto a su abogado. El hermano de la fallecida atleta Lizeth Marzano se mostró indignado luego de que se difundieran imágenes de la policía llegando a la casa de la novia de Adrián Villar en dos oportunidades sin detener al joven, pese a tener evidencias de que este habría conducido el vehículo que atropelló a la deportista dejándola sin vida.

“Es lamentable, cada vez indigna más el grado de mentira que puedan tener estas personas, aparecen nuevos agravantes, nuevos implicados, nuevos delitos y ahora ¿qué van a decir? ¿no estaba supuestamente Adrián en un estado de shock? ¿no estaba en una clínica? Yo no sabía que una clínica queda en un parque”, comentó indignado ante las imágenes expuestas en el programa.

Gino Marzano, hermano de la víctima, también comentó indignado que los policías, pese a tener conocimiento del accidente de su hermana que terminó con su vida, no hicieron nada ni detuvieron a Adrián Villar, pese a estar en flagrancia.

Las cámaras captaron cómo la policía llega a la casa de Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, en dos oportunidades, pero en ninguna de estas ocasiones capturan al joven. “Es gravísimo lo que estamos viendo, porque en primer lugar las cámaras demuestran que se concertó, se planificó ocultar los hechos y es posible que se haya ocultado evidencia importante. Por otro lado, hemos tenido la participación de funcionarios públicos como la Policía Nacional, aparentemente que sí tenían identificada a la persona y se ha perdido tiempo valiosísimo”, dijo Julio Mendoza, abogado de la familia Marzano.

La conductora Magaly Medina se mostró indignada del accionar de los efectivos policiales, quienes pudieron detener al joven: “Entró la policía al edificio, flagrancia, pudieron haber bajado de frente a detenerlo por flagrancia”, comentó, mientras que Gino, evidentemente molesto, cuestionó los hechos.