La Policía Nacional del Perú sugirió la detención del supuesto autor del hecho y de la propietaria del vehículo durante el período de flagrancia.

La Policía Nacional del Perú solicitó la detención preliminar de Adrián Villar Chirinos y de la periodista Marisel Linares, como parte de las diligencias por la muerte de Lizeth Marzano, ocurrida tras un accidente de tránsito en San Isidro. No obstante, la Ministerio Público optó por no ejecutar la medida solicitada.

De acuerdo con información difundida por Punto Final, la PNP consideró pertinente la detención de Villar debido a que no se presentó ante las autoridades dentro del plazo legal posterior al atropello. Asimismo, solicitó que se analice la situación de Linares ante un posible encubrimiento real. Sin embargo, el Ministerio Público no dio trámite a estos pedidos para que el Poder Judicial los evaluara.

La noche del siniestro marcó un antes y un después para la familia Marzano. Gino Marzano, hermano mayor de la víctima, narró la confusión y el impacto emocional que vivieron al conocer lo sucedido.

“Yo hasta ahora no entiendo por qué no la llevaron a una clínica que está a menos de cuatro cuadras. Si el responsable se hubiese detenido, probablemente se habría activado el SOAT y sí podían llevarla a esta clínica”, manifestó. En sus declaraciones, también remarcó la ausencia de auxilio inmediato y el tiempo que tomó identificar al conductor implicado.

Evidencias determinantes para ubicar el vehículo

Horas después del accidente, los familiares regresaron al lugar de los hechos para buscar elementos que ayudaran a identificar al responsable. Personal de Serenazgo entregó autopartes encontradas en la zona y, tras un análisis con inteligencia artificial, se concluyó que pertenecían a un Chevrolet Cruze. A pesar de este hallazgo, el conductor aún no había sido plenamente identificado.

La Fiscalía inició una investigación formal por homicidio culposo, abandono del lugar del accidente y omisión de auxilio. Posteriormente, Marisel Linares difundió un comunicado en redes sociales en el que admitió que el vehículo estaba registrado a su nombre, aunque aseguró que no lo tenía bajo su posesión desde septiembre del año anterior y que no conducía la noche del accidente. En ese contexto, se identificó a Adrián Villar Chirinos como hijo de la pareja de la comunicadora.

Al día siguiente, Villar acudió a la sede policial junto a su abogado para entregar el automóvil, la documentación correspondiente y su pasaporte. Además, certificó notarialmente su domicilio y canceló un viaje internacional que tenía previsto.

Su defensa, liderada por Jefferson Moreno, sostuvo que su patrocinado “va a asumir toda su responsabilidad por el hecho”. También negó que Villar haya consumido alcohol, presentando un comprobante de consumo en un restaurante la noche del accidente y señalando que se sometió a una evaluación médica. No obstante, dicho documento no sustituye una prueba de dosaje etílico.

A pesar de la aceptación de responsabilidad, el hecho de que Villar y Linares compartan defensa legal fue cuestionado por la abogada de la familia Marzano, quien alertó sobre posibles riesgos en la coordinación de versiones.

“No se puede patrocinar tanto a la parte, al testigo como al investigado, porque el temor es a la previa coordinación de lo que va a declarar el testigo”, señaló.