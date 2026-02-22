La defensa de la familia Marzano señala que la falta de justificación para su ausencia podría implicar a la periodista en presuntos delitos de encubrimiento.

La investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano continúa generando nuevos detalles tras la inasistencia de la periodista Marisel Linares a la citación policial programada para el 21 de febrero. El caso se originó luego de que la joven fuera atropellada fatalmente en San Isidro, y las diligencias apuntan como presunto conductor responsable a Adrián Villar, hijastro de la comunicadora.

Periodista Marisel Linares podría ser acusada de encubrimiento

Según informó Infobae sobre declaraciones de la defensa legal de la familia Marzano, Marisel Linares no acudió a rendir su declaración ni presentó una justificación formal por su ausencia. Ante ello, la representante legal advirtió que se solicitarán medidas para asegurar su comparecencia y se evalúa su posible inclusión en la investigación bajo presuntas figuras de encubrimiento u obstrucción a la justicia.

“No ha presentado una justificación formal hasta el momento y simplemente no se ha presentado, lo que entendemos que no es colaborar con la justicia. Lo que nosotros vamos a proceder es que se la cite de manera compulsiva”, detalló la abogada, quien también señaló que aún se evalúa pedir que la periodista sea incluida en la investigación.

La familia de la deportista insiste en que se determinen responsabilidades y se apliquen sanciones que eviten la impunidad. En paralelo, la falta de declaraciones públicas recientes por parte de Linares ha sido interpretada por algunos sectores como una posible intención de proteger al presunto implicado, quien tampoco ha acudido físicamente ante las autoridades, aunque su defensa sostiene que ya brindó su testimonio de manera virtual.

Desde el entorno de la víctima también se exige que se ordene impedimento de salida del país para garantizar su presencia en el proceso.

¿Por qué Marisel Linares es nombrada en el caso de Lizeth Marzano?

El vehículo involucrado en el atropello estaba registrado a nombre de la periodista, quien trabaja en Willax TV. Dos días después del hecho, difundió un comunicado en el que negó responsabilidad directa y afirmó que el automóvil no estaba bajo su control desde septiembre, señalando que lo había transferido “a una tercera persona”, sin revelar inicialmente la identidad del conductor.