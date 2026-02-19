Marisel Linares recurrió a sus plataformas digitales para difundir un comunicado en el que explicó lo ocurrido y precisó detalles tras verse implicada en el accidente de tránsito que involucró a la deportista .

La confirmación de la muerte de Lizeth Marzano generó un fuerte impacto en el ámbito deportivo y colocó bajo el foco público a Marisel Linares, periodista del canal Willax. El trágico hecho ocurrió la noche del 17 de febrero en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro, cuando un vehículo embistió a la atleta mientras esta realizaba actividad física en la vía pública.

El automóvil involucrado —un sedán de color negro con lunas polarizadas— se dio a la fuga tras el impacto, situación que generó indignación y cuestionamientos por la ausencia de auxilio inmediato.

Horas después, durante la madrugada, se confirmó el fallecimiento de Marzano, integrante de la selección peruana de apnea y reconocida por su destacada trayectoria en disciplinas acuáticas. Como parte de las diligencias, la Policía logró identificar el vehículo implicado, el cual figuraba aún a nombre de Marisel Linares en los registros oficiales.

Marisel Linares se pronuncia tras muerte de la deportista

Ante la creciente atención mediática, Linares emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram. En él, señaló: “Con mucho pesar, he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre, protagonizó un terrible accidente de tránsito que causó la muerte de la joven Lizeth Marsano Noguera”.

En su mensaje, la periodista precisó que el auto mencionado ya no se encontraba bajo su control desde septiembre del año pasado y que actualmente está en posesión de otra persona.

“Quiero dejar en claro que ese auto, desde setiembre del año pasado, ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo”, sostuvo, asegurando además que brindará su colaboración a las autoridades si así se le requiere.

Linares también expresó su pesar por lo ocurrido y dirigió un mensaje a los deudos de la víctima: “Lamento profundamente lo sucedido. Mis más sinceras condolencias a la familia”, escribió, generando diversas reacciones en redes sociales.