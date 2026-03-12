Además del frío, se prevén lluvias intensas y ráfagas de viento en diversas regiones, incluidas Lima y Callao. Senamhi insta a la población a tomar medidas preventivas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta meteorológica que advierte un marcado descenso de las temperaturas nocturnas en diversas zonas del país a partir del 13 y 14 de marzo. La entidad indicó que este cambio climático se sentirá con mayor intensidad en la sierra sur, justo cuando el país atraviesa el periodo de transición entre el verano y el inicio del otoño.

Especialistas del organismo detallaron que las zonas ubicadas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar podrían experimentar mínimas cercanas a 2 °C durante la noche. En localidades situadas a más de 2.500 m.s.n.m., los termómetros podrían descender hasta 5 °C, lo que incrementa la preocupación en comunidades que ya enfrentan lluvias propias de la temporada.

¿Qué provincias están en alerta por caída de temperaturas?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 085, el descenso térmico afectará a 29 provincias de la sierra sur del Perú. Las regiones incluidas en esta advertencia climática son:

Apurímac Arequipa Ayacucho Cusco Moquegua Puno Tacna

Ante este escenario, el organismo recomendó a la población adoptar medidas preventivas para evitar problemas de salud y proteger sus medios de vida. Entre las principales sugerencias se encuentran abrigarse adecuadamente, resguardar a niños y adultos mayores, y proteger animales y cultivos frente a posibles heladas nocturnas. Estas condiciones pueden representar un riesgo importante, especialmente en comunidades rurales ubicadas en zonas de difícil acceso.

Lima y estas regiones se verán afectados por lluvias fuertes

El panorama meteorológico no solo incluye el descenso de temperaturas en la sierra. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú también advirtió sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h, en diversas zonas del país, incluida la capital.

Las regiones que podrían registrar estas condiciones climáticas son:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Callao

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Pasco

Piura

Puno

Tumbes