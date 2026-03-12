Senamhi alerta brusca caída de temperaturas desde el 13 de marzo en estas regiones del PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta meteorológica que advierte un marcado descenso de las temperaturas nocturnas en diversas zonas del país a partir del 13 y 14 de marzo. La entidad indicó que este cambio climático se sentirá con mayor intensidad en la sierra sur, justo cuando el país atraviesa el periodo de transición entre el verano y el inicio del otoño.
Especialistas del organismo detallaron que las zonas ubicadas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar podrían experimentar mínimas cercanas a 2 °C durante la noche. En localidades situadas a más de 2.500 m.s.n.m., los termómetros podrían descender hasta 5 °C, lo que incrementa la preocupación en comunidades que ya enfrentan lluvias propias de la temporada.
PUEDES VER: Anuncian cortes de luz en Lima y Callao del 12 al 15 de marzo: revisa si tu distrito está en la lista
¿Qué provincias están en alerta por caída de temperaturas?
De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 085, el descenso térmico afectará a 29 provincias de la sierra sur del Perú. Las regiones incluidas en esta advertencia climática son:
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cusco
- Moquegua
- Puno
- Tacna
Ante este escenario, el organismo recomendó a la población adoptar medidas preventivas para evitar problemas de salud y proteger sus medios de vida. Entre las principales sugerencias se encuentran abrigarse adecuadamente, resguardar a niños y adultos mayores, y proteger animales y cultivos frente a posibles heladas nocturnas. Estas condiciones pueden representar un riesgo importante, especialmente en comunidades rurales ubicadas en zonas de difícil acceso.
ENTÉRATE DE ESTO: Corte de agua en SJL este sábado 14 de marzo: estas son las 19 zonas que se verán afectadas en el distrito
Lima y estas regiones se verán afectados por lluvias fuertes
El panorama meteorológico no solo incluye el descenso de temperaturas en la sierra. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú también advirtió sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h, en diversas zonas del país, incluida la capital.
Las regiones que podrían registrar estas condiciones climáticas son:
- Amazonas
- Áncash
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Cusco
- Callao
- Huancavelica
- Huánuco
- Ica
- Junín
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Pasco
- Piura
- Puno
- Tumbes
Frente a este escenario, las autoridades recomendaron seguir los comunicados oficiales y evitar exponerse a zonas de riesgo durante los próximos días, ya que el país atraviesa un periodo de cambios climáticos que marcarán el inicio de una nueva etapa meteorológica.