ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

Senamhi alerta brusca caída de temperaturas desde el 13 de marzo en estas regiones del Perú

Además del frío, se prevén lluvias intensas y ráfagas de viento en diversas regiones, incluidas Lima y Callao. Senamhi insta a la población a tomar medidas preventivas.

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta meteorológica que advierte un marcado descenso de las temperaturas nocturnas en diversas zonas del país a partir del 13 y 14 de marzo. La entidad indicó que este cambio climático se sentirá con mayor intensidad en la sierra sur, justo cuando el país atraviesa el periodo de transición entre el verano y el inicio del otoño.

    Especialistas del organismo detallaron que las zonas ubicadas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar podrían experimentar mínimas cercanas a 2 °C durante la noche. En localidades situadas a más de 2.500 m.s.n.m., los termómetros podrían descender hasta 5 °C, lo que incrementa la preocupación en comunidades que ya enfrentan lluvias propias de la temporada.

    PUEDES VER: Anuncian cortes de luz en Lima y Callao del 12 al 15 de marzo: revisa si tu distrito está en la lista

    ¿Qué provincias están en alerta por caída de temperaturas?

    De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 085, el descenso térmico afectará a 29 provincias de la sierra sur del Perú. Las regiones incluidas en esta advertencia climática son:

    1. Apurímac
    2. Arequipa
    3. Ayacucho
    4. Cusco
    5. Moquegua
    6. Puno
    7. Tacna
    Boletín Informativo Senamhi

    Ante este escenario, el organismo recomendó a la población adoptar medidas preventivas para evitar problemas de salud y proteger sus medios de vida. Entre las principales sugerencias se encuentran abrigarse adecuadamente, resguardar a niños y adultos mayores, y proteger animales y cultivos frente a posibles heladas nocturnas. Estas condiciones pueden representar un riesgo importante, especialmente en comunidades rurales ubicadas en zonas de difícil acceso.

    ENTÉRATE DE ESTO: Corte de agua en SJL este sábado 14 de marzo: estas son las 19 zonas que se verán afectadas en el distrito

    Lima y estas regiones se verán afectados por lluvias fuertes

    El panorama meteorológico no solo incluye el descenso de temperaturas en la sierra. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú también advirtió sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h, en diversas zonas del país, incluida la capital.

    Las regiones que podrían registrar estas condiciones climáticas son:

    •          Amazonas
    •          Áncash
    •          Apurímac
    •          Arequipa
    •          Ayacucho
    •          Cajamarca
    •          Cusco
    •          Callao
    •         Huancavelica
    •          Huánuco
    •          Ica
    •          Junín
    •          La Libertad
    •          Lambayeque
    •          Lima
    •          Pasco
    •          Piura
    •          Puno
    •          Tumbes

    Frente a este escenario, las autoridades recomendaron seguir los comunicados oficiales y evitar exponerse a zonas de riesgo durante los próximos días, ya que el país atraviesa un periodo de cambios climáticos que marcarán el inicio de una nueva etapa meteorológica.

