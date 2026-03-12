Wapa.pe
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

Lo Último | Confirman CORTE DE LUZ para este VIERNES 13 de MARZO

La interrupción del servicio de luz se dará en horarios específicos por horas de la mañana y la tarde.

    La empresa eléctrica Hidrandina anunció que el servicio de energía será suspendido de manera programada este viernes 13 de marzo del 2026 en distintos sectores de las regiones La Libertad y Áncash.

    El corte del suministro se realizará en horarios previamente establecidos tanto en horas de la mañana como de la tarde, afectando a diversas zonas y centros poblados.

    Asimismo, se precisó que las interrupciones no abarcarán a todos los distritos de manera general, sino únicamente a determinados sectores. Por ello, se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias mientras dure la suspensión del servicio eléctrico.

    PUEDES LEER: Corte de agua en SJL este sábado 14 de marzo: estas son las 19 zonas que se verán afectadas en el distrito

    Corte de luz en San José, La Libertad Viernes 13 de marzo

    RegiónDistritoZonas afectadasHorarioMotivo
    La LibertadLa EsperanzaUrbanización Popular Alan García 2 – Manuel Arévalo08:00 a.m. a 05:00 p.m.Corte de luz programado

    Corte de luz en Caraz, Huaylas (Áncash) viernes 13 de marzo

    RegiónDistritoZonas afectadasHorarioMotivo
    ÁncashCaraz / HuaylasYuracoto Bajo y Choquechaca07:00 a.m. a 04:00 p.m.Corte de luz programado

    Corte de luz en San José, La Libertad viernes 13 de marzo

    RegiónDistritoZonas afectadasHorarioMotivo
    La LibertadSan JoséVerdún, San José, Campanita, Cultambo, Nueva Esperanza, Portada La Sierra, Tecapa, Mazanca, Chocofán y anexos07:00 a.m. a 05:00 p.m.Corte de luz programado
