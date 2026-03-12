Lo Último | Confirman CORTE DE LUZ para este VIERNES 13 de MARZOÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La empresa eléctrica Hidrandina anunció que el servicio de energía será suspendido de manera programada este viernes 13 de marzo del 2026 en distintos sectores de las regiones La Libertad y Áncash.
El corte del suministro se realizará en horarios previamente establecidos tanto en horas de la mañana como de la tarde, afectando a diversas zonas y centros poblados.
Asimismo, se precisó que las interrupciones no abarcarán a todos los distritos de manera general, sino únicamente a determinados sectores. Por ello, se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias mientras dure la suspensión del servicio eléctrico.
Corte de luz en San José, La Libertad Viernes 13 de marzo
|Región
|Distrito
|Zonas afectadas
|Horario
|Motivo
|La Libertad
|La Esperanza
|Urbanización Popular Alan García 2 – Manuel Arévalo
|08:00 a.m. a 05:00 p.m.
|Corte de luz programado
Corte de luz en Caraz, Huaylas (Áncash) viernes 13 de marzo
|Región
|Distrito
|Zonas afectadas
|Horario
|Motivo
|Áncash
|Caraz / Huaylas
|Yuracoto Bajo y Choquechaca
|07:00 a.m. a 04:00 p.m.
|Corte de luz programado
Corte de luz en San José, La Libertad viernes 13 de marzo
|Región
|Distrito
|Zonas afectadas
|Horario
|Motivo
|La Libertad
|San José
|Verdún, San José, Campanita, Cultambo, Nueva Esperanza, Portada La Sierra, Tecapa, Mazanca, Chocofán y anexos
|07:00 a.m. a 05:00 p.m.
|Corte de luz programado