Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

Campeona peruana de buceo libre fallece tras violento atropello en plena vía de San Isidro: Chofer se habría dado a la fuga

La deportista peruana Lizeth Marzano falleció tras ser atropellada en San Isidro. Era campeona nacional de apnea y el conductor responsable se dio a la fuga.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Campeona peruana de buceo libre fallece tras violento atropello en plena vía de San Isidro: Chofer se habría dado a la fuga
    Lizeth Marzano Noguera perdió la vida tras ser atropellada y chofer se dio a la fuga.
    Campeona peruana de buceo libre fallece tras violento atropello en plena vía de San Isidro: Chofer se habría dado a la fuga

    La comunidad deportiva peruana atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Lizeth Marzano Noguera, destacada atleta de apnea y representante de la selección nacional. La deportista perdió la vida durante la madrugada del 18 de febrero luego de ser atropellada horas antes en el distrito limeño de San Isidro, en un hecho que ha generado indignación y pedidos de justicia.

    El trágico accidente ocurrió cerca de las 11:30 de la noche del martes en la avenida Camino Real, frente al ingreso del Golf. Según los reportes preliminares, el vehículo involucrado sería un sedán negro con lunas polarizadas, cuyo conductor abandonó el lugar tras el impacto sin brindar auxilio.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Sedapal confirma CORTE MASIVO de agua este 19 de FEBRERO por hasta 12 HORAS

    Reconocida deportista y referente de la apnea en el Perú

    Lizeth Marzano no solo era una atleta de alto rendimiento, sino también una referente en el buceo libre nacional. Se desempeñaba como instructora de FGC Internacional y acumulaba importantes logros deportivos, incluyendo récord nacional, títulos de pesca submarina y el campeonato en la modalidad Bialeta en la categoría senior.

    Diversas instituciones vinculadas al deporte lamentaron su partida. Desde Freedive Gravedad Cero —Agencia Americana de Apnea— publicaron un mensaje en homenaje a su trayectoria: “Fue una gran atleta de la selección nacional, una apasionada de este deporte y un ejemplo de entrega, disciplina y superación personal. Siempre la recordaremos por su energía, su sonrisa, su espíritu amigable y, sobre todo, por su gran calidad humana. Su trágica partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones”.

    wapa.pe

    Investigación en curso y pedido de apoyo ciudadano

    Las autoridades policiales iniciaron las diligencias para ubicar al responsable del atropello. El caso está siendo investigado por la comisaría de Orrantia junto al área de Homicidios, que actualmente revisa las cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo y a su conductor.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¿NO HABRÁ invierno en Lima? Senamhi hace sorpresivo anuncio tras llegada de El Niño Costero a la ciudad

    Familiares, amigos y personas cercanas a la deportista han solicitado colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido. Piden que cualquier persona que haya transitado por el lugar y cuente con registros de cámaras vehiculares o información relevante la entregue a la Policía Nacional o se comunique al número de emergencias 105.

    El Instituto Peruano del Deporte (IPD) también confirmó públicamente el fallecimiento y expresó sus condolencias a los seres queridos de la atleta mediante un pronunciamiento en redes sociales, sumándose a las muestras de pesar del ámbito deportivo nacional.

    IPD expresó sus condolencias a la familia de la deportista. Fuente: X
    IPD expresó sus condolencias a la familia de la deportista. Fuente: X
    SOBRE EL AUTOR:
    Campeona peruana de buceo libre fallece tras violento atropello en plena vía de San Isidro: Chofer se habría dado a la fuga
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Sedapal confirma CORTE MASIVO de agua este 19 de FEBRERO por hasta 12 HORAS

    ES OFICIAL | 3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026: Conoce qué pasará con sus alumnos

    SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

    Campeona peruana de buceo libre fallece tras violento atropello en plena vía de San Isidro: Chofer se habría dado a la fuga

    ¿NO HABRÁ invierno en Lima? Senamhi hace sorpresivo anuncio tras llegada de El Niño Costero a la ciudad

    Lo más vistos en Ocio

    Kyara Villanella enfrenta firme a Keiko Fujimori por afirmar que tendría a bebé si fuese víctima de abuso: "No significa que pensemos igual"

    Descargas eléctricas y ráfagas afectarán a regiones del Perú durante 48 horas: Experto de Senamhi lanza advertencia

    La frase que generó rechazo: José María Balcázar y su polémica postura sobre el matrimonio infantil

    Corte de agua este martes 17 de febrero por hasta 8 horas: horarios y distritos afectados, según Sedapal

    Confirman masivo corte de luz este 18 de febrero por hasta 9 horas: revisa los horarios y las zonas afectadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;