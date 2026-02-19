Campeona peruana de buceo libre fallece tras violento atropello en plena vía de San Isidro: Chofer se habría dado a la fuga

La deportista peruana Lizeth Marzano falleció tras ser atropellada en San Isidro . Era campeona nacional de apnea y el conductor responsable se dio a la fuga.

La comunidad deportiva peruana atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Lizeth Marzano Noguera, destacada atleta de apnea y representante de la selección nacional. La deportista perdió la vida durante la madrugada del 18 de febrero luego de ser atropellada horas antes en el distrito limeño de San Isidro, en un hecho que ha generado indignación y pedidos de justicia.

El trágico accidente ocurrió cerca de las 11:30 de la noche del martes en la avenida Camino Real, frente al ingreso del Golf. Según los reportes preliminares, el vehículo involucrado sería un sedán negro con lunas polarizadas, cuyo conductor abandonó el lugar tras el impacto sin brindar auxilio.

Reconocida deportista y referente de la apnea en el Perú

Lizeth Marzano no solo era una atleta de alto rendimiento, sino también una referente en el buceo libre nacional. Se desempeñaba como instructora de FGC Internacional y acumulaba importantes logros deportivos, incluyendo récord nacional, títulos de pesca submarina y el campeonato en la modalidad Bialeta en la categoría senior.

Diversas instituciones vinculadas al deporte lamentaron su partida. Desde Freedive Gravedad Cero —Agencia Americana de Apnea— publicaron un mensaje en homenaje a su trayectoria: “Fue una gran atleta de la selección nacional, una apasionada de este deporte y un ejemplo de entrega, disciplina y superación personal. Siempre la recordaremos por su energía, su sonrisa, su espíritu amigable y, sobre todo, por su gran calidad humana. Su trágica partida deja un vacío inmenso en nuestros corazones”.

Investigación en curso y pedido de apoyo ciudadano

Las autoridades policiales iniciaron las diligencias para ubicar al responsable del atropello. El caso está siendo investigado por la comisaría de Orrantia junto al área de Homicidios, que actualmente revisa las cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo y a su conductor.

Familiares, amigos y personas cercanas a la deportista han solicitado colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido. Piden que cualquier persona que haya transitado por el lugar y cuente con registros de cámaras vehiculares o información relevante la entregue a la Policía Nacional o se comunique al número de emergencias 105.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) también confirmó públicamente el fallecimiento y expresó sus condolencias a los seres queridos de la atleta mediante un pronunciamiento en redes sociales, sumándose a las muestras de pesar del ámbito deportivo nacional.