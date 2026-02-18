Sedapal confirma CORTE MASIVO de agua este 19 de FEBRERO por hasta 12 HORAS

Sedapal confirma CORTE MASIVO de agua este 19 de FEBRERO por hasta 12 HORASÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima informó que este jueves 19 de febrero se llevarán a cabo cortes programados del servicio de agua potable. En esta nota de Exitosa te contamos qué distritos estarán comprendidos en la suspensión temporal.
¿A qué se debe el corte de agua en Lima?
Mediante su canal oficial de difusión en WhatsApp, Sedapal explicó que la interrupción del suministro en determinadas zonas de Lima Metropolitana responde a trabajos de mantenimiento y a labores orientadas a mejorar la infraestructura hídrica, con el fin de garantizar una distribución más eficiente del agua.
LEE MÁS: ES OFICIAL | 3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026: Conoce qué pasará con sus alumnos
La empresa estatal precisó, además, que la suspensión será de carácter temporal. En ese sentido, recomendó a los usuarios tomar precauciones con anticipación para reducir las molestias que pueda generar la restricción.
San Miguel
- Horario del corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
- Zonas afectadas: Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da y 4ta etapa.
Cuadrante: Av. de la Marina, Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Av. Brígida Silva de Ochoa.
- Motivo: Ejecución de empalme.
- Sector: 46.
Lima Cercado
- Zonas afectadas: Urb. Santa Beatriz.
Cuadrante: Av. Arequipa, Jr. Madre de Dios, Av. Paseo de la República, Ca. Manuel Segura, Ca. Mariano Carranza.
- Horario del corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector: 35.
Comas
- Horario del corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Zonas afectadas: Urb. Popular San Juan Bautista, Urb. La Alborada, Urb. Popular San Carlos.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector: 347.
De esta manera, Sedapal comunicó a través de sus redes sociales que este jueves 18 de febrero se ejecutará una interrupción programada del servicio de agua potable en distintos puntos de Lima Metropolitana. La medida alcanzará tanto a viviendas como a negocios y se extenderá por varias horas, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones con anticipación.