Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

Sedapal confirma CORTE MASIVO de agua este 19 de FEBRERO por hasta 12 HORAS

Revisa si tu distrito será uno de los afectados por el corte de agua anunciado por Sedapal para este jueves 19 de febrero, debido a labores de mantenimiento en el sistema de distribución.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sedapal confirma CORTE MASIVO de agua este 19 de FEBRERO por hasta 12 HORAS
    Sedapal confirma corte de agua
    Sedapal confirma CORTE MASIVO de agua este 19 de FEBRERO por hasta 12 HORAS

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima informó que este jueves 19 de febrero se llevarán a cabo cortes programados del servicio de agua potable. En esta nota de Exitosa te contamos qué distritos estarán comprendidos en la suspensión temporal.

    ¿A qué se debe el corte de agua en Lima?

    Mediante su canal oficial de difusión en WhatsApp, Sedapal explicó que la interrupción del suministro en determinadas zonas de Lima Metropolitana responde a trabajos de mantenimiento y a labores orientadas a mejorar la infraestructura hídrica, con el fin de garantizar una distribución más eficiente del agua.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | 3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026: Conoce qué pasará con sus alumnos

    La empresa estatal precisó, además, que la suspensión será de carácter temporal. En ese sentido, recomendó a los usuarios tomar precauciones con anticipación para reducir las molestias que pueda generar la restricción.

    San Miguel

    • Horario del corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
    • Zonas afectadas: Urb. Maranga 1ra etapa, Urb. Pando 2da y 4ta etapa.
      Cuadrante: Av. de la Marina, Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Av. Brígida Silva de Ochoa.
    • Motivo: Ejecución de empalme.
    • Sector: 46.

    Lima Cercado

    • Zonas afectadas: Urb. Santa Beatriz.
      Cuadrante: Av. Arequipa, Jr. Madre de Dios, Av. Paseo de la República, Ca. Manuel Segura, Ca. Mariano Carranza.
    • Horario del corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Sector: 35.

    Comas

    • Horario del corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
    • Zonas afectadas: Urb. Popular San Juan Bautista, Urb. La Alborada, Urb. Popular San Carlos.
    • Motivo: Limpieza de reservorio.
    • Sector: 347.

    De esta manera, Sedapal comunicó a través de sus redes sociales que este jueves 18 de febrero se ejecutará una interrupción programada del servicio de agua potable en distintos puntos de Lima Metropolitana. La medida alcanzará tanto a viviendas como a negocios y se extenderá por varias horas, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones con anticipación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sedapal confirma CORTE MASIVO de agua este 19 de FEBRERO por hasta 12 HORAS
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    SENASA declaró EMERGENCIA fitosanitaria NACIONAL por feroz insecto que ingresó al país desde la INDIA

    ES OFICIAL | 3 reconocidas universidades peruanas cerrarán en marzo del 2026: Conoce qué pasará con sus alumnos

    IA revela cuáles son las 3 carreras que ya NO vale la pena estudiar en 2026 porque podrían DESAPARECER

    Confirman masivo corte de luz este 18 de febrero por hasta 9 horas: revisa los horarios y las zonas afectadas

    Kyara Villanella enfrenta firme a Keiko Fujimori por afirmar que tendría a bebé si fuese víctima de abuso: "No significa que pensemos igual"

    Lo más vistos en Ocio

    EsSalud: este es el monto que reciben los familiares de un asegurado fallecido y los requisitos que debes cumplir para tener este beneficio

    Municipalidad de San Miguel abre convocatoria laboral para personas con primaria y secundaria completa: requisitos y cómo postular

    Congreso censura a José Jerí con 75 votos y convocará elección de nuevo presidente este miércoles

    CONFIRMADO | Reniec anuncia entrega gratuita de DNI electrónico en este distrito hasta el 27 de febrero

    CONFIRMADO | Ordenan retirar este pescado de supermercados tras detectarse riesgo grave para la salud pública

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;