Con el inicio del año escolar 2026, surgen dudas si un alumno puede ser impedido de entrar por tener el cabello teñido. Esto dice Indecopi.

Con el inicio del año escolar 2026, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que ningún colegio puede restringir el derecho a la educación de los estudiantes por tener el cabello teñido.

Sin embargo, los centros educativos pueden aplicar normas internas siempre que hayan sido establecidas y comunicadas previamente a los padres. Con muchas instituciones privadas comenzando clases y otras iniciando el ciclo, es clave que familias y docentes conozcan las reglas sobre presentación personal de los alumnos.

Cabello teñido en colegios: lo que Indecopi indica sobre el ingreso

En los colegios públicos, el Ministerio de Educación no establece restricciones específicas sobre el cabello teñido de los estudiantes. No obstante, cada institución puede fijar pautas dentro de su reglamento interno sobre la presentación personal, siempre que estas normas sean comunicadas y aceptadas por los padres o apoderados durante la matrícula.

En los colegios privados, por su parte, existe mayor autonomía para definir normas sobre vestimenta o apariencia de los alumnos. Mariella Villacorta, de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopi, aclara que estas reglas son válidas siempre que no vulneren derechos esenciales como la identidad o el desarrollo de los estudiantes.

En este marco, los reglamentos internos buscan equilibrar la organización de cada colegio con el respeto a la individualidad de los estudiantes. Asimismo, los padres deben recibir información clara y con anticipación sobre cualquier requisito de presentación, garantizando transparencia y evitando situaciones discriminatorias.

¿Cuándo inician las clases en colegios públicos?

Del 16 de marzo al 15 de mayo

Del 25 de mayo al 24 de julio

Del 10 de agosto al 9 de octubre

Del 19 de octubre al 18 de diciembre.

También se consideran tres periodos de receso para los estudiantes: del 18 al 22 de mayo, del 27 de julio al 7 de agosto y del 12 al 16 de octubre. El calendario incluye además semanas dedicadas a tareas de gestión y planificación docente.

¿Cómo denunciar a un colegio privado ante Indecopi?