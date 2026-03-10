Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Suheyn Cipriani en el Congreso? Modelo habría presentado certificado con irregularidades para trabajar en Parlamento

¡PERÚ SIN LUZ! Confirman MASIVO CORTE DE ELECTRICIDAD este 11 y 12 de marzo: conoce los 121 sectores afectados

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz de este miércoles 11 y jueves 12 de marzo, que durará hasta 9 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡PERÚ SIN LUZ! Confirman MASIVO CORTE DE ELECTRICIDAD este 11 y 12 de marzo: conoce los 121 sectores afectados
    Corte de servicio eléctrico este 11 y 12 de marzo: mira si tu zona se verá afectada.
    ¡PERÚ SIN LUZ! Confirman MASIVO CORTE DE ELECTRICIDAD este 11 y 12 de marzo: conoce los 121 sectores afectados

    ¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, cortes de luz programados para este miércoles 11 y jueves 12 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 9 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

    En los departamentos de Áncash, Cajamarca y La Libertad se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.

    wapa.pe

    LEE MÁS: DNI GRATIS 2026 | Ciudadanos podrán tramitar el documento sin costo este 11 y 12 de marzo: revisa aquí los lugares

    Corte de luz este 11 de marzo, según Hidrandina

    La Libertad:

    • Distrito de Moche
    • Sectores afectados: La Campiña de Moche, Huaca de la Luna, Residencial Villa Silvestre y Agropecuaria San Miguel.
    • Hora de corte y restablecimiento: 08.00 a. m. a 05.00 p. m.

    Ancash:

    • Distrito de Yungay
    • Sectores afectados: Irish y anexo
    • Hora de corte y restablecimiento: 07.00 a. m. a 03.00 p. m.

    Corte de luz este 12 de marzo, según Hidrandina

    La Libertad

    • Distrito de Trujillo
    • Sectores afectados: Intersección de la Av. Federico Villareal con Laredo - Samne. Sector El Bosque
    • Hora de corte y restablecimiento: 08.00 a. m. a 03.00 p. m.
    • Distrito de Huanchaco
    • Sectores afectados: C.P.M El Milagro: Mza. A F, 5, 7, 8, 24, 16, 17, 18. CP Men. El Milagro I: Mza. A ,1,2, 8,9, 10,11, 13, 15, 16,18, 23, 24,24-A Ca. San Martin Nº Mza. 7´. Av. Industrial Nº Mza. 11 Ca. Atahualpa Cda.1 Ca. Miguel Grau Cda. 6, 5  Juan Velazco MZ.01. *CP Men. El Milagro II: Mza. 15. *CP Men. El Milagro III: Mza. 1,5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 13, 15, 16, 23,24. Ca. San Martin Mza. 8, 08-A. Ca. Miguel Grau Cda. 7 *CP Me. El Milagro VI-B: Mza. A, F, G,2, 13, 13-B, 
    • Hora de corte y restablecimiento: 08.30 a. m. a 01.30 p. m.

    Ancash:

    • Distrito de Rapayan/ Huari/Ancash
    • Sectores afectados: Viro y El Porvenir.
    • Distrito de Arancay y Jircan / Huamalies/Huanuco
    • Sectores afectados: Magam Patay, Querobamba, Campamento, Chequias, Huancash, Lourdes, Tarapampa, Jircan, Urpish, Minas, Pirush, Chocopampa, Quepacara, Carpa, Brillante, Huaca Rumi, Huallacancha, Puqui, Huanpoy, San Francisco de Catas, Chincho y Coyas
    • Hora de corte y restablecimiento: 08.00 a. m. a 04.00 p. m.
    • Distrito de Cajacay/Bolognesi
    • Sectores afectados: Vinoc, Puquioyacu
    • Hora de corte y restablecimiento: 08.00 a. m. a 03.00 p. m.

    Cajamarca

    • Distrito de Guzmango/  Contumaza
    • Sectores afectados: Pueblo Guzmango. Santiago, Las Tayas, Cruz Grande, Totorillas, Pampa La Montaña, El Marín, Chausibolán. Anexo Peña Bolan.
    • Distrito de Tantarica/ Contumaza
    • Sectores afectados: Pueblo Catán. Altamizas, Cholol Alto Y Bajo  
    • Hora de corte y restablecimiento: 08.00 a. m. a 04.30 p. m.
    • Distrito de San Benito/Contumaza
    • Sectores afectados: Pueblo San Benito, Pueblo Yetón, Aa. Hh. La Huaca, Aa. Hh. Portada, Aa. Hh. Pueblo Nuevo, Aa. Hh. Jaguey, Aa. Hh. Shimba, Aa. Hh. La Villa, Aa. Hh. La Banda, Aa. Hh.  El Algarrobal. Santa Ana, Los Incas, Palo Blanco, Chapolan, La Cienega, El Turral.
    • Distrito de Santa Cruz De Toled/ Contumaza
    • Sectores afectados: Pueblo Santa Cruz De Toledo. Los Higos, Ayambla, Ahijadero. Anexo Choloque
    • Distrito de Cascas/Gran Chimu
    • Sectores afectados: Caserío El Uno.
    • Hora de corte y restablecimiento: 08.00 a. m. a 04.30 p. m.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡PERÚ SIN LUZ! Confirman MASIVO CORTE DE ELECTRICIDAD este 11 y 12 de marzo: conoce los 121 sectores afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¡PERÚ SIN LUZ! Confirman MASIVO CORTE DE ELECTRICIDAD este 11 y 12 de marzo: conoce los 121 sectores afectados

    ¡1 SEMANA SIN AGUA! Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    ¡APAGÓN MASIVO! Corte de servicio eléctrico este 9 y 10 de marzo por hasta 9 horas: mira si tu zona se verá afectada

    Senamhi advierte alerta naranja: Lluvias torrenciales y descargas eléctricas en 19 departamentos

    Salen a la luz polémicos negocios del padre de Adrián Villar: Difunden posible relación con un estafador

    Lo más vistos en Ocio

    Temblor en Perú hoy, 9 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;