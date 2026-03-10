¡PERÚ SIN LUZ! Confirman MASIVO CORTE DE ELECTRICIDAD este 11 y 12 de marzo: conoce los 121 sectores afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, cortes de luz programados para este miércoles 11 y jueves 12 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 9 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.
En los departamentos de Áncash, Cajamarca y La Libertad se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.
LEE MÁS: DNI GRATIS 2026 | Ciudadanos podrán tramitar el documento sin costo este 11 y 12 de marzo: revisa aquí los lugares
Corte de luz este 11 de marzo, según Hidrandina
La Libertad:
- Distrito de Moche
- Sectores afectados: La Campiña de Moche, Huaca de la Luna, Residencial Villa Silvestre y Agropecuaria San Miguel.
- Hora de corte y restablecimiento: 08.00 a. m. a 05.00 p. m.
Ancash:
- Distrito de Yungay
- Sectores afectados: Irish y anexo
- Hora de corte y restablecimiento: 07.00 a. m. a 03.00 p. m.
Corte de luz este 12 de marzo, según Hidrandina
La Libertad
- Distrito de Trujillo
- Sectores afectados: Intersección de la Av. Federico Villareal con Laredo - Samne. Sector El Bosque
- Hora de corte y restablecimiento: 08.00 a. m. a 03.00 p. m.
- Distrito de Huanchaco
- Sectores afectados: C.P.M El Milagro: Mza. A F, 5, 7, 8, 24, 16, 17, 18. CP Men. El Milagro I: Mza. A ,1,2, 8,9, 10,11, 13, 15, 16,18, 23, 24,24-A Ca. San Martin Nº Mza. 7´. Av. Industrial Nº Mza. 11 Ca. Atahualpa Cda.1 Ca. Miguel Grau Cda. 6, 5 Juan Velazco MZ.01. *CP Men. El Milagro II: Mza. 15. *CP Men. El Milagro III: Mza. 1,5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 13, 15, 16, 23,24. Ca. San Martin Mza. 8, 08-A. Ca. Miguel Grau Cda. 7 *CP Me. El Milagro VI-B: Mza. A, F, G,2, 13, 13-B,
- Hora de corte y restablecimiento: 08.30 a. m. a 01.30 p. m.
Ancash:
- Distrito de Rapayan/ Huari/Ancash
- Sectores afectados: Viro y El Porvenir.
- Distrito de Arancay y Jircan / Huamalies/Huanuco
- Sectores afectados: Magam Patay, Querobamba, Campamento, Chequias, Huancash, Lourdes, Tarapampa, Jircan, Urpish, Minas, Pirush, Chocopampa, Quepacara, Carpa, Brillante, Huaca Rumi, Huallacancha, Puqui, Huanpoy, San Francisco de Catas, Chincho y Coyas
- Hora de corte y restablecimiento: 08.00 a. m. a 04.00 p. m.
- Distrito de Cajacay/Bolognesi
- Sectores afectados: Vinoc, Puquioyacu
- Hora de corte y restablecimiento: 08.00 a. m. a 03.00 p. m.
Cajamarca
- Distrito de Guzmango/ Contumaza
- Sectores afectados: Pueblo Guzmango. Santiago, Las Tayas, Cruz Grande, Totorillas, Pampa La Montaña, El Marín, Chausibolán. Anexo Peña Bolan.
- Distrito de Tantarica/ Contumaza
- Sectores afectados: Pueblo Catán. Altamizas, Cholol Alto Y Bajo
- Hora de corte y restablecimiento: 08.00 a. m. a 04.30 p. m.
- Distrito de San Benito/Contumaza
- Sectores afectados: Pueblo San Benito, Pueblo Yetón, Aa. Hh. La Huaca, Aa. Hh. Portada, Aa. Hh. Pueblo Nuevo, Aa. Hh. Jaguey, Aa. Hh. Shimba, Aa. Hh. La Villa, Aa. Hh. La Banda, Aa. Hh. El Algarrobal. Santa Ana, Los Incas, Palo Blanco, Chapolan, La Cienega, El Turral.
- Distrito de Santa Cruz De Toled/ Contumaza
- Sectores afectados: Pueblo Santa Cruz De Toledo. Los Higos, Ayambla, Ahijadero. Anexo Choloque
- Distrito de Cascas/Gran Chimu
- Sectores afectados: Caserío El Uno.
- Hora de corte y restablecimiento: 08.00 a. m. a 04.30 p. m.