DNI GRATIS 2026 | Ciudadanos podrán tramitar el documento sin costo este 11 y 12 de marzo: revisa aquí los lugares

Reniec realizará una campaña para tramitar el DNI electrónico gratis este 11 y 12 de marzo. Conoce quiénes pueden acceder y los puntos de atención.

¡Atención! Reniec anunció una campaña especial que permitirá a los ciudadanos obtener el DNI electrónico de forma totalmente gratuita este miércoles 11 y jueves 12 de marzo. La jornada se realizará en coordinación con diversas municipalidades y busca facilitar el acceso a este importante documento de identidad.

Durante estos días, las personas que cumplan con los requisitos podrán realizar el trámite sin pagar los 40 soles habituales. A continuación, conoce los detalles, lugares de atención y quiénes podrán acceder al beneficio.

¿Dónde se realizarán las campañas gratuitas del DNI electrónico durante el 11 y 12 de marzo?

Según información difundida en redes sociales, la campaña gratuita del DNI electrónico se realizará el miércoles 11 de marzo en el distrito de Tambo de Mora, en la región Ica, desde las 9.00 a. m. hasta las 2.00 p. m.. Durante esta jornada podrán acceder al beneficio menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años, incluso sin contar con la calificación del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

La iniciativa también se llevará a cabo en la región La Libertad, específicamente en Huanchaco, y se desarrollará el miércoles 11 y jueves 12 de marzo en el Auditorio Municipal – Casita de Madera, en coordinación con Reniec.

En este punto de atención se realizarán distintos trámites: para menores de edad se ofrecerá inscripción por primera vez, cambio a DNI electrónico, actualización de domicilio, renovación de fotografía y duplicados.

En el caso de adultos de 18 a 59 años, podrán ser atendidos quienes presenten constancia del SISFOH, mientras que los adultos mayores de 60 años tendrán acceso a todos los trámites disponibles.

Cabe señalar que el DNI electrónico brinda mayor seguridad y permite realizar diversos trámites digitales de manera rápida y sencilla, motivo por el cual se impulsa esta campaña gratuita en coordinación con Reniec.

Beneficios de tener DNI electrónico

Tras las quejas de ciudadanos por demoras en la entrega del DNI electrónico, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que el problema ya fue solucionado y que los trámites se realizan con normalidad. Además, en el marco de las Elecciones Generales 2026, se anunció una campaña gratuita para tramitar el DNIe con inscripción, renovación y otros procedimientos.

Además, es importante considerar algunos de los beneficios que ofrece el DNI electrónico en el país: