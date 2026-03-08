Rosalía marca tendencia con nuevo estilo romántico

Rosalía marca tendencia con nuevo estilo románticoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La capacidad de Rosalía para mutar visualmente es, quizás, su talento más disruptivo . Si hace unos años la vimos conquistar el mundo bajo la estética "Motomami" —dominada por cascos de moto, cuero negro, siluetas sobredimensionadas y una actitud experimental casi industrial— este 2026 la española nos presenta una faceta completamente renovada.
Hoy, esa rigidez ha dado paso a una propuesta que ella misma define como un equilibrio entre 'legado y evolución'. La nueva Rosalía apuesta por el romanticismo urbano: una mezcla de delicadeza y comodidad que se aleja de lo convencional para abrazar texturas más nobles y una elegancia sutil.
El giro estético: A diferencia de sus looks anteriores, cargados de accesorios pesados, su imagen actual se centra en piezas que proyectan una sofisticación artesanal. Este cambio no es casual; es una respuesta a la búsqueda de una moda más orgánica y versátil. El look que hoy impone tendencia se caracteriza por:
● Texturas artesanales: La incorporación de detalles festonados que aportan una sensación romántica y menos agresiva que sus outfits del pasado.
● Minimalismo cromático: Una transición desde los colores vibrantes y oscuros hacia una paleta orgánica, con tonos como Sea Salt y Linen que facilitan la transición del día a la noche.
● Accesorios con intención: El reemplazo de elementos toscos por detalles delicados, como el uso de cintas en lugar de elementos metálicos.
Para complementar esta evolución, la cantante ha dejado de lado las plataformas imposibles para adoptar siluetas de perfil bajo que prioriza la funcionalidad sin perder el lujo. Su look se apoya ahora en zapatillas urbanas de corte nostálgico que dominan el streetstyle global, como las 204L de New Balance, marca con la que colabora como Embajadora Global.