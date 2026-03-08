Rosalía marca tendencia con nuevo estilo romántico

De la agresividad del cuero y las plataformas a una estética más suave y sofisticada; analizamos el giro visual de Rosalía que redefine la feminidad este 2026.

La capacidad de Rosalía para mutar visualmente es, quizás, su talento más disruptivo . Si hace unos años la vimos conquistar el mundo bajo la estética "Motomami" —dominada por cascos de moto, cuero negro, siluetas sobredimensionadas y una actitud experimental casi industrial— este 2026 la española nos presenta una faceta completamente renovada.

Hoy, esa rigidez ha dado paso a una propuesta que ella misma define como un equilibrio entre 'legado y evolución'. La nueva Rosalía apuesta por el romanticismo urbano: una mezcla de delicadeza y comodidad que se aleja de lo convencional para abrazar texturas más nobles y una elegancia sutil.

El giro estético: A diferencia de sus looks anteriores, cargados de accesorios pesados, su imagen actual se centra en piezas que proyectan una sofisticación artesanal. Este cambio no es casual; es una respuesta a la búsqueda de una moda más orgánica y versátil. El look que hoy impone tendencia se caracteriza por:

Rosalía

● Texturas artesanales: La incorporación de detalles festonados que aportan una sensación romántica y menos agresiva que sus outfits del pasado.

● Minimalismo cromático: Una transición desde los colores vibrantes y oscuros hacia una paleta orgánica, con tonos como Sea Salt y Linen que facilitan la transición del día a la noche.

● Accesorios con intención: El reemplazo de elementos toscos por detalles delicados, como el uso de cintas en lugar de elementos metálicos.