¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Rosalía marca tendencia con nuevo estilo romántico

De la agresividad del cuero y las plataformas a una estética más suave y sofisticada; analizamos el giro visual de Rosalía que redefine la feminidad este 2026.

    Rosalía muestra su versatilidad en sus looks.
    La capacidad de Rosalía para mutar visualmente es, quizás, su talento más disruptivo . Si hace unos años la vimos conquistar el mundo bajo la estética "Motomami" —dominada por cascos de moto, cuero negro, siluetas sobredimensionadas y una actitud experimental casi industrial— este 2026 la española nos presenta una faceta completamente renovada.

    Hoy, esa rigidez ha dado paso a una propuesta que ella misma define como un equilibrio entre 'legado y evolución'. La nueva Rosalía apuesta por el romanticismo urbano: una mezcla de delicadeza y comodidad que se aleja de lo convencional para abrazar texturas más nobles y una elegancia sutil.

    NO TE PIERDAS: Día de la mujer: 8 diseñadoras que marcaron un legado histórico en el mundo de la moda

    El giro estético: A diferencia de sus looks anteriores, cargados de accesorios pesados, su imagen actual se centra en piezas que proyectan una sofisticación artesanal. Este cambio no es casual; es una respuesta a la búsqueda de una moda más orgánica y versátil. El look que hoy impone tendencia se caracteriza por:

    Rosalía
    Rosalía

    Texturas artesanales: La incorporación de detalles festonados que aportan una sensación romántica y menos agresiva que sus outfits del pasado.

    Minimalismo cromático: Una transición desde los colores vibrantes y oscuros hacia una paleta orgánica, con tonos como Sea Salt y Linen que facilitan la transición del día a la noche.

    ●  Accesorios con intención: El reemplazo de elementos toscos por detalles delicados, como el uso de cintas en lugar de elementos metálicos.

    Para complementar esta evolución, la cantante ha dejado de lado las plataformas imposibles para adoptar siluetas de perfil bajo que prioriza la funcionalidad sin perder el lujo. Su look se apoya ahora en zapatillas urbanas de corte nostálgico que dominan el streetstyle global, como las 204L de New Balance, marca con la que colabora como Embajadora Global.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

