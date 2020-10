Ethel Pozo cautiva con la prenda ideal para lucir un bikini en verano

Ethel Pozo se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su familia en el norte del Perú. Un clima caluroso que invita a disfrutar de sus playas y paisajes lo cual requiere un outfit preciso para llevar con estilo la temporada de primavera-verano.

La conductora de televisión, por supuesto, no dejó sus estilismos de lado y deslumbró con un look ideal para acompañar un bikini. En Instagram la hija de Gisela Valcárcel compartió una postal con un bello diseño que la hizo más radiante que nunca.

La estrella de su look fue un hermoso kimono crema con prints floreados. Esta prenda es perfecta para lucir un bikini o un enterizo. En este caso Ethel Pozo optó por un modelo naranja de dos piezas con diseños de flores.

Los kimonos son tan versátiles que podemos utilizarlos con jeans, faldas y shorts para darle un toque más fashionista a nuestros looks. Hay algunos modelos que llevan flecos o están elaborados de tejidos, telas semitransparentes o encaje. Las opciones son infinitas solo depende de uno elegir cómo combinarlos.

Actualmente esta prenda originaria de Japón es tan popular que no dudamos que esta próxima temporada vuelva a ponerse en tendencia pues no solo sirven para crearn looks estilosos de playa.

Así que ya lo sabes wapa si quieres triunfar con esta prenda escoge la que mejor se adapte a tu estilo y combine con tu ropa de baño -si quieres recrear un outfit como el de Ethel Pozo-. Los diseños multicolor con detalles florales y bordados son los más comunes y no dudamos para que te harán lucir sensacional.