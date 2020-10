Maju Mantilla cautiva con outfit de media estación con falda de cuero

Maju Mantilla es dueña de un estilo sin igual que siempre muestra a través de sus outfits en Instagram. Durante esta temporada en el que el clima todavía se mantiene indeciso la ex Miss Mundo nos trae un look perfecto.

Como hemos visto la comodidad se ha convertido en una de las necesidades básicas durante este tiempo en cuarentena. Y al salir de casa naturalmente queremos que ello se siga manteniendo, pero sin tener que sacrificar nuestro style.

Para ello podemos emplear algunas prendas de moda que resalten nuestra figura. Esta vez la conductora de televisión supo combinar una mini falda de cuero negro con mucha gracia y estilo.

En este look podemos ver que Maju Mantilla lleva una chompita blanca de cuello alto y mangas largas, un básico que nos ayudará a crear modernos outfits, y una mini falda de cuero negra. Un elemento que sin duda alguna le aportará un toque más trendy a nuestro look.

Pero no solamente se preocupó de las prendas superiores sino también del calzado que iba a lucir. Por ello empleó unas zapatillas urbanas que tenían un detalle especial gracias a los prints de cebra y leopardo que se lucían en el zapato.

Y es que si queremos darles mucha más fuerza a nuestros looks podemos usar zapatillas con diseños y estampados para no llevar outfits muy lineales o solo con colores neutros. Recuerda wapa que todo depende de ti ¡y si quieres adaptarlo a tu estilo no olvides usarlo con mucha actitud!