Maju Mantilla roba suspiros con hermoso traje típico del Perú

Maju Mantilla no se olvida de sus raíces y nos regala un look patriota luciendo un hermoso outfit para homenajear a la marinera, baile típico de su natal Trujillo, en su día.

“Una de las muestras más valiosas de nuestro folclore, un baile que enriquece nuestra cultura, nuestra marinera, hoy 7 de octubre es su día #díanacionaldelamarinera, tan hermosa, coqueta y elegante en todas sus variantes de la costa, sierra y selva. ¡Viva la Marinera!”, escribió al lado de la instantánea que compartió en Instagram.

Como recordamos la marinera es un baile que se caracteriza por el uso de pañuelos como accesorio e instrumento principal para acompañar la colorida vestimenta compuesta por un conjunto de prendas que varían en colores y diseños.

En este caso la ex Miss Mundo optó por una combinación en donde relució el blanco, el amarillo y el tono crema. Su outfit tenía un camisón blanco con bordados alrededor del escote cuadrado y en los hombros. En la parte inferior llevaba una extensa falda con bobos que también tenía bellos bordados de flores.

Además, no podían faltar los accesorios para complementar el look, para ello lució unos aretes Xl y un tocado que redondeó su estilismo. ¡Un merecido homenaje para una de las danzas más bellas del Perú en donde la coquetería y la elegancia se pueden apreciar en su máxima expresión!

