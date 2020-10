Karen Schwarz lleva los colores que serán tendencia esta primavera

Karen Schwarz se mantiene al día con las tendencias y no deja de sorprender con sus más destacados estilismos durante cada emisión de Modo espectáculos que se emite en Latina.

La conductora de televisión nos ha mostrado a través de sus últimos outfits cuáles son los tonos que seguirán en tendencia durante esta temporada de primavera.

De acuerdo a la psicología del color, existen algunos tonos que afectan más los estados de ánimo y el plano emocional de cada persona. En esa línea en estos tiempos difíciles los colores vibrantes y los tonos pasteles son los que está cobrando más fuerza.

Durante su último outfit en Instagram la ex Miss Perú deslumbró con un look total white en el que nos muestra cómo llevar este clásico color en un look casual, pero elegante. Un vestido ceñido de mangas largas y cuello en V y unos botines de cuero blanco fueron su combinación ideal.

En otra ocasión Karen Schwarz nos ha sorprendido con tonalidades encendidas que tienen como base al rojo y el amarillo. Ya sea con una pieza completa, como un vestido, o un abrigo, casaca o capa podemos elegir estos tonos para realzar nuestros looks.

No hay que tener miedo a usar colores fuertes, solo hay que saber combinarlos con tonos neutros para mantener el equilibrio y la armonía en nuestros outfits. La primavera llegó para quedarse y alegrarnos los días con un poco de calor así que no dudes en desempolvar tus mejores prendas para ponerle color a tus looks.