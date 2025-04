¡Cuadró al excapitán crema! Roberto Martínez estuvo en el último episodio del programa de YouTube ‘Enfocados’, donde afirmó haber tenido una ‘cita’ con la recordada ‘Novia del mundial’, la paraguaya Larissa Riquelme . No obstante, ella no que quedó tranquila y reveló que nunca tuvieran dicha salida, sino más bien pasó un desagradablemente momento al querer propasarse.

"Ante las reiteradas mentiras del exjugador peruano Roberto Martínez, me veo en la obligación de aclarar públicamente, una vez más, que jamás mantuve ningún tipo de relación con él. Coincidimos únicamente en dos eventos en Perú, y en uno de ellos, intentó sobrepasarse conmigo de manera totalmente inapropiada. Esa situación fue incómoda y desagradable, y lo enfrenté en el momento como correspondía" , se puede leer en el comunicado que compartió.

Luego de explicar el tema, también dijo que tiene testigos que pueden confirmar su versión, la paraguaya reveló que tomará acciones legales en contra de Martínez: "Esta insistencia por querer relacionarse conmigo públicamente no solo es falsa, sino que constituye una clara difamación. Estoy en contacto con un abogado en Perú para tomar las acciones legales correspondientes, porque ya no se trata solo de proteger mi imagen, sino de frenar a una persona que está abusando de su acceso a los medios para construir un relato que nunca existió" , agregó.

Durante una nueva entrega del podcast 'Enfocados', Roberto Martínez sorprendió a todos al confesar que tuvo una cita con la reconocida modelo paraguaya Larissa Riquelme. Su revelación provocó una ola de bromas entre sus compañeros de cabina, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes no dudaron en llamarlo “agrandado”.

Aunque el exfutbolista insistió en que el encuentro fue real, prefirió no entrar en detalles. Con humor, dejó entrever que hablar del tema podría causarle problemas en casa. “Mi flaca me va a sacar la con***”, dijo entre risas, dejando claro que, por respeto a su actual pareja, prefiere no remover el pasado.