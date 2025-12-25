Pamela López da insólito “regalo” de Navidad a Christian Cueva a pesar de probable desalojo

Wapa.pe
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

    El futbolista Christian Cueva tomó una medida contundente al presentar una demanda de divorcio contra su todavía esposa, Pamela López. Sin embargo, expertos legales advirtieron que este trámite podría prolongarse hasta por cuatro años antes de concretar la separación definitiva. Frente a esta situación, la animadora de eventos decidió dar un “gesto” por Navidad y aceptar entablar conversaciones con el equipo legal del deportista para buscar una conciliación.

    Pamela López acepta dialogar con el equipo legal de Christian Cueva

    Luego de que Magaly Medina revelara en su programa que, de no llegar a un acuerdo, Pamela López y sus hijos podrían enfrentar un eventual desalojo, debido a que la vivienda donde residen no pertenece ni a ella ni a los menores, la animadora anunció a través de Instagram que accedió a iniciar un diálogo con la defensa legal del exjugador de Emelec. Esta decisión fue tomada siguiendo la recomendación de su abogado, Gino Paolo Zamora.

    En el comunicado difundido en redes sociales, López precisó que está dispuesta a llegar a una conciliación con Christian Cueva con el objetivo de alcanzar un acuerdo justo y responsable, priorizando el bienestar de los tres hijos que tienen en común.

    “Priorizando en todo momento el interés superior de sus tres menores hijos, por recomendación mía estamos predispuestos para acceder al diálogo propuesto por la defensa de CC, con la finalidad de arribar a un acuerdo que permita concluir esta situación de manera adecuada, responsable y beneficiosa, tanto para los menores involucrados como para PL y CC”, se lee en el pronunciamiento.

    Christian Cueva afirma no guardar rencor hacia Pamela López

    Durante una entrevista en el programa Esta Noche, Christian Cueva evitó referirse directamente a los conflictos con Pamela López, pero aprovechó el espacio para asegurar que no siente rencor hacia quienes considera que le han causado daño.

    “También he recibido muchos ‘golpes’, mis padres, entonces creo que por lo menos ellos y yo no tenemos rencor, en el corazón no guardamos nada malo, pero también entiendan el dolor. No ha sido fácil… quizás es muy fácil opinar desde afuera, pero tuve que seguir y avanzar. (…) Te puedo decir que en mi corazón no hay maldad. He crecido humilde y seguiré humilde”, expresó el futbolista.

    SOBRE EL AUTOR:
