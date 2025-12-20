Pamela López sorprendió en los Golden Star Awards 2025 al ganar 'Cantante revelación', inspirando a mujeres y brillando con su estilo impecable.

Pamela López sorprende al ganar premio de 'Cantante revelación', y cautiva con un look total black. | Composición Wapa | Instagram

Este 2025, Pamela López decidió dar un giro a su carrera al incursionar en la música. Tras participar como actriz en diversos videoclips, recientemente se lanzó como cantante y ya empieza a cosechar reconocimientos.

La influencer conocida como ‘KittyPam’ fue premiada en los Golden Star Awards 2025, una gala donde el estilo también es protagonista. En medio de la ceremonia, la aún esposa del futbolista Christian Cueva apostó por un look fresco y sofisticado en total black. Conozcamos los detalles.

Pamela López deslumbra con un elegante look total black tras ganar premio

El programa Amor y Fuego estuvo presente en los Golden Star Awards 2025, donde Pamela López fue presentada como candidata en la categoría ‘Cantante revelación’ y, además, recibió un reconocimiento especial por su trabajo artístico.

Durante la ceremonia, destacaron su resiliencia frente a las adversidades y su capacidad de convertirse en un ejemplo de superación para muchas mujeres.

En este evento, la moda no pasó desapercibida y, fiel a su estilo veraniego y elegante, la empresaria apostó por un sofisticado look total black. Lució un vestido largo ceñido al cuerpo, con corte en V en el pecho, espalda descubierta y cuello halter sujetado por un delicado lazo. Para mantener un estilismo sobrio con un toque coquetamente chic, optó por llevar el cabello recogido, logrando un resultado impecable.

El negro, el tono infalible para looks de gala con impacto

El negro se consolida como el color infalible para dominar cualquier alfombra de premiación. Su elegancia atemporal y capacidad para estilizar la silueta lo convierten en la elección perfecta para quienes buscan impactar sin excesos.

Esta tonalidad permite jugar con cortes audaces, aberturas estratégicas y escotes profundos sin perder sofisticación. En tendencia, los vestidos negros se imponen con telas fluidas, espaldas descubiertas y detalles minimalistas que elevan el look.