Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Jazmin Pinedo anticipa el verano 2026 con un auténtico bikini luminoso y desata elogios en redes: ¡Diosa!

Jazmin Pinedo sorprende con un bikini luminoso que combina estilo y frescura, marcando la tendencia ideal para recibir el verano 2026.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jazmin Pinedo anticipa el verano 2026 con un auténtico bikini luminoso y desata elogios en redes: ¡Diosa!
    Jazmin Pinedo marca tendencia con un bikini brillante, perfecto para recibir el verano 2026. | Composición Wapa
    Jazmin Pinedo anticipa el verano 2026 con un auténtico bikini luminoso y desata elogios en redes: ¡Diosa!

    Jazmín Pinedo siempre irradia coquetería y elegancia en cada uno de sus estilismos. La cautivadora conductora nos mantiene al día con las mejores tendencias de la moda, y aunque nos sorprende con looks variados, su sensualidad siempre destaca.

    Esta vez no fue la excepción: al lucir un imponente bikini con destellos, logró capturar todas las miradas y paralizar las redes sociales, reafirmando su poder de atracción y estilo.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Brunella Horna apuesta por el color más trendy para su look de cena previa a Navidad 2025

    Jazmin Pinedo anticipa el verano 2026 con un bikini de destellos

    A través de su cuenta de Instagram, Jazmin Pinedo compartió algunos días de vacaciones antes de culminar el 2025, disfrutando del sol y la playa. La conductora acompañó la serie de fotografías con la frase: “La rutina que necesito: Playa, sol, ducha, salir a cenar y repetir!”.

    wapa.pe

    Para este día playero, Jazmin dejó de lado los clásicos trajes de baño, olvidando la teja y los tejidos crochet, y apostó por un bikini brillante que captó todas las miradas. No solo los rayos del sol iluminaron su tarde, sino que los destellos de su bikini se convirtieron en la verdadera estrella. Este estilo, que ya se venía viendo durante 2025, promete marcar tendencia en 2026, consolidando los brillos como un must de la moda de playa.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Ethel Pozo deslumbra con su melena voluminosa y look renovado a pocos días de Navidad

    Bikinis con diamantes de imitación: lujo y brillo en verano 2026

    El verano 2026 llega con un protagonismo absoluto de los bikinis que brillan y deslumbran. La tendencia más fuerte: los bikinis adornados con diamantes de imitación, que combinan lujo y diversión en un solo look. Estas piezas no solo captan la luz de manera espectacular, sino que elevan cualquier outfit de playa a un nivel chic inigualable.

    Perfectos para quienes buscan destacar sin perder estilo, los bikinis con destellos se convierten en el must-have de la temporada. Combinados con accesorios minimalistas y tonos neutros, permiten que el brillo sea el centro de atención. Este verano, el lujo se lleva en la piel, y la moda de playa nunca había sido tan audaz y glamorosa.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Jazmin Pinedo anticipa el verano 2026 con un auténtico bikini luminoso y desata elogios en redes: ¡Diosa!
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Brunella Horna apuesta por el color más trendy para su look de cena previa a Navidad 2025

    Jazmin Pinedo anticipa el verano 2026 con un auténtico bikini luminoso y desata elogios en redes: ¡Diosa!

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;