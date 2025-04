Jazmín Pinedo sorprendió a sus seguidores al mostrar su talento para el canto en una historia de Instagram, dejando ver una faceta poco conocida de ella. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos elogiaron la dulce voz de la conductora y modelo.

Además de su talento, Jazmín cautivó con su espectacular look de gala. El corte y el color de su vestido aportaron un aire romántico a la publicación, demostrando una vez más su impecable sentido del estilo y preparación para brillar en redes sociales.

Con elegancia y sutileza, Jazmín Pinedo conquistó a todos sus seguidores al mostrar su melodiosa voz en una historia de Instagram, acompañada de la divertida frase: "Karaoke time con mi hija (me está preparando para estar a su altura jajaja)". Sin embargo, no solo su voz cautivó, sino también su look de gala: un espectacular vestido verde esmeralda de corte asimétrico drapeado. Este diseño, que aporta frescura y elegancia, refleja dos de las tendencias más fuertes de 2024 y que siguen marcando estilo este 2025.