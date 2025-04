La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada hoy, 26 de abril, marca el cierre de más de cinco años de relación, que comenzó en el reality 'Combate'. La ceremonia se llevará a cabo en la histórica iglesia San Pedro a las 11:15 a.m., acompañados por amigos, padres y la hija del exchico reality.

La pareja más mediática del mundo artístico brilló como nunca en la boda de Alejandra y Said. Aunque no coordinaron sus looks en tonalidades similares, ambos demostraron que el estilo es algo que los define. Melissa Paredes apostó por un estilo sobrio y elegante con un vestido beige de corte corset, adornado con delicados detalles de pedrería y encaje que resaltaban su figura de forma sutil. Su beauty look también fue acertado: llevó el cabello lacio con un efecto 'clear look' muy pulido y un maquillaje natural. Anthony Aranda, por su parte, lució un smoking ultra chic en tono uva, prescindiendo de la corbata tradicional y apostando por un moño clásico. Ambos completaron su estilo con gafas de sol que aportaron un toque de frescura y modernidad.