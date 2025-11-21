Tras su reciente ruptura con Jesús Barco, Melissa Klug sorprende con un radical cambio de look que desata confusiones entre usuarios por su parecido con una salsera.

Melissa Klug sorprendió a todos al revelar no solo algunos retoquitos estéticos, sino también un radical cambio de look en plena ruptura con Jesús Barco. La popular ‘Blanca de Chucuito’ apareció con un nuevo tono de cabello y un maquillaje completamente distinto al que sus seguidores estaban acostumbrados, dejando atrás su estilo más cómodo y fresco.

Su transformación causó impacto inmediato en redes, generando una ola de comentarios sobre su renovada apariencia. Conozcamos qué cambios realizó y cómo reaccionaron los usuarios.

Melissa Klug reaparece con sorprendente makeover

La empresaria sorprendió a sus seguidores al mostrar su renovada imagen en Instagram, donde posó con un tono de cabello más claro, ondas definidas y un maquillaje más marcado que resaltó sus facciones. Su regreso no tardó en generar curiosidad sobre el nuevo estilo que adoptó, especialmente porque Melissa apostó por una tendencia en auge: el balayage en tonos marrones y rubios.

Esta técnica, que aporta luminosidad y un efecto degradado natural, le dio un aire más fresco y juvenil. Su makeover no solo marcó un nuevo capítulo tras su ruptura, sino que también se alineó con los tintes más pedidos del momento.

Reacción de usuarios tras el cambio de Melissa Klug

La reciente aparición de Melissa Klug no pasó desapercibida en redes, pues su nuevo look no solo acumuló miles de likes, sino que también generó una ola de comparaciones con Yahaira Plasencia. Varios usuarios señalaron el parecido entre ambas debido al maquillaje marcado y al tono de cabello que Melissa eligió para esta nueva etapa. Comentarios como “ese make up te hace parecer a Yahaira”, “tiene un aire a Yahaira” o “ya te hiciste el color de cabello de Yahaira” se repitieron constantemente, dejando claro que la similitud sorprendió a muchos.

Balayage en tendencia: marrones y rubios

El balayage en tonos marrones y rubios continúa posicionándose como una de las tendencias más fuertes en coloración para quienes buscan luminosidad sin perder naturalidad. Esta técnica, que consiste en difuminar el color desde la raíz hacia las puntas, crea un degradado suave que aporta dimensión y movimiento al cabello.