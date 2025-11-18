A sus 62 años, Magaly Medina vuelve a captar miradas con un look juvenil y de impacto, rompiendo esquemas y desatando una ola de elogios entre sus seguidores.

Magaly Medina, una de las figuras más chic de la televisión peruana, vuelve a acaparar miradas con su inconfundible estilo. Esta vez, la conductora rompe estereotipos al apostar por un look juvenil y arrollador a sus 62 años, demostrando que la moda no tiene límites. A través de Instagram, compartió un video donde deslumbra con su frescura y actitud, generando una ola de elogios. Descubramos en detalle su propuesta y por qué encaja perfecto perfecto para la tendencia del verano 2026.

Magaly Medina sorprende con look arrollador en jogger y tacos yuten

Con su marcado estilo fashionista y amplio conocimiento de las últimas tendencias, Magaly Medina vuelve a destacar con un look imponente y veraniego. A través de la publicación compartida en Instagram, acompañada del mensaje “¡Actitud de lunes! Gran inicio de semana”, la conductora apostó por un conjunto de dos piezas con aires utilitarios, muy cercano al estilo militar por su silueta relajada y los clásicos bolsillos del pantalón cargo.

El outfit, en tono beige, combina un top tipo camisa sin mangas y un pantalón jogger que armoniza perfectamente con su vibrante color de cabello. Sin embargo, el verdadero toque chic estuvo en el calzado: unos tacos yuten que elevan el look y añaden un contraste elegante. Esta elección fusiona dos estilos distintos —lo urbano y lo sofisticado— logrando un matching perfecto para este verano.

Cómo llevar pantalones cargo este verano 2026, según el street style

Los pantalones cargo regresan con fuerza este verano 2026 como una de las piezas más versátiles del street style. Su espíritu utilitario, combinado con un aire moderno y relajado, los convierte en un básico imprescindible para crear looks frescos, cómodos y con actitud. Esta temporada, las fashionistas apuestan por versiones más ligeras, tonos neutros y cortes amplios que estilizan sin perder movimiento. Aquí te dejo algunos tips para llevarlos como toda una experta: