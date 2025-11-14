La Miss Perú, Karla Bacigalupo , causó furor en Tailandia al desfilar en traje de baño, conquistando con su estilo y pasarela al público.

Así fue el desfile en traje de baño de Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025. | Composición Wapa | Instagram

Así fue el desfile en traje de baño de Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025. | Composición Wapa | Instagram

La representante peruana, Karla Bacigalupo, volvió a brillar en el Miss Universo 2025, mostrando seguridad y estilo en cada paso de la pasarela. Este viernes 14 de noviembre, durante la competencia en traje de baño, deslumbró al público con su mirada, su porte y un look veraniego que realzaba su belleza. Cada detalle, desde los accesorios hasta el peinado glam, resaltó su rostro y elegancia. Conozcamos aquí todos los detalles de su espectacular presentación.

Así fue el desfile en traje de baño de Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025

Cada representante de su país desfiló con bikinis de diferentes colores, pero Perú volvió a sorprender. Karla Bacigalupo, Miss Universe Perú, se robó todas las miradas con un bikini rosa con lazos a los costados de sus caderas. El top contaba con corte halter y tirantes para amarrar en la espalda, realzando su figura.

Para complementar su look, apostó por unos aretes tipo argolla con pedrería plateada que elevaron por completo su estilo. Segura de sí misma, caminó con paso firme, desplegando su belleza en cada giro, finalizando con una sonrisa natural que cautivó al público. Su presencia y porte dejaron claro por qué es una de las favoritas en el certamen.

Recepción del público sobre su pasarela

Desde el inicio de la competencia y antes de viajar a Tailandia, la representante peruana ha recibido una cálida acogida, no solo por parte de sus seguidores, sino también del público internacional, que no deja de resaltar su belleza y carisma. Su desfile en traje de baño fue especialmente comentado tras la publicación de varias fotos en sus redes sociales.