Vestirse para la oficina en verano no debería ser más complicado que en invierno, ya que reducir el número de capas simplifica la creación de looks. Sin embargo, equilibrar las altas temperaturas con una imagen profesional y fiel a tu estilo puede ser todo un desafío. Desde el fin del confinamiento, las normas de vestimenta en muchas oficinas se han relajado, dando paso a prendas más casuales y deportivas. La esencia desenfadada del verano acentúa esta tendencia, aunque siempre existe el riesgo de caer en looks demasiado informales que no encajen con los códigos laborales.



Entonces, ¿cómo lograr looks frescos y elegantes sin perder profesionalismo? Existen claves específicas que conviene tener siempre a mano para resolver los outfits de trabajo en los días más cálidos. Por eso, hemos recopilado las mejores prácticas y fuentes de inspiración de quienes dominan el arte de vestir bien, para que armar tus looks de oficina en verano sea fácil y libre de estrés, ya sea la noche anterior o frente al armario por la mañana.