Melissa Klug ha demostrado una vez más su impecable sentido del estilo al presentar su nuevo negocio a través de un video en Instagram. Para esta ocasión especial, la empresaria apostó por un conjunto de sastre moderno y sofisticado, destacando una de las tendencias más fuertes del verano: el chaleco blazer. Esta prenda, que ha desplazado al clásico blazer en los días cálidos, aporta un aire elegante y contemporáneo a su look, combinando estructura con frescura. Complementando su elección, Melissa optó por un pantalón sastre de estampado a rayas verticales, un diseño que estiliza la figura alargando visualmente la silueta, reafirmando su buen ojo para la moda.



Para completar su estilismo, la empresaria optó por un maquillaje natural, siguiendo la tendencia del "clear look", que realza la belleza con una apariencia fresca y luminosa. Su elección de llevar una cola alta pulida no solo aporta un toque de sofisticación, sino que también resalta sus facciones y equilibra a la perfección el aire elegante de su outfit. Con este look, Melissa Klug no solo anunció con éxito su nuevo emprendimiento, sino que también reafirmó su estatus como referente de moda, apostando por un estilo chic, minimalista y acorde con las tendencias actuales.