Melissa Klug volvió a demostrar su pasión por la moda y su amor por el verano con un look que no pasó desapercibido. La empresaria, siempre a la vanguardia de las tendencias, deslumbró en la playa con un sofisticado traje de baño negro que fusionaba transparencias estratégicas y un diseño elegante. Complementó su estilismo con accesorios dorados, como unas pulseras minimalistas y unas gafas de sol oversized, que añadieron un toque glamuroso a su outfit playero. Con una actitud segura y relajada, la ‘Blanca de Chucuito’ posó frente al mar mientras disfrutaba de un atardecer de ensueño, dejando claro que, a sus 41 años, sabe cómo brillar con cada una de sus elecciones de moda.

Perfecto para lucir elegante y sofisticada, Melissa Klug apostó por un look veraniego protagonizado por el color negro, un tono que nunca pasa de moda y que esta vez se fusiona con la sensualidad de las transparencias y el encaje. La socialité deslumbró con un clásico bikini negro, acompañado por un pareo de malla transparente que dejaba entrever su silueta de manera sutil y elegante. Además, sumó a su outfit un pantalón de encaje floral, una prenda que ha conquistado tanto el street style como las pasarelas en este 2024. Para elevar aún más su look, Melissa eligió accesorios de lujo: unas gafas negras de montura gruesa, sandalias de Dior y un gorro negro de Air Jordan. Con esta apuesta, Klug demuestra una vez más su dominio de las tendencias, dejando claro que el negro y las transparencias siguen reinando este verano.

El pareo de malla transparente se ha convertido en el complemento estrella de la moda playera para este verano 2025. Ligero, versátil y con un toque de sensualidad sutil, este accesorio es el aliado perfecto para transformar cualquier look de playa en una declaración de estilo. Ya sea en tonos neutros como el beige y el blanco, o en versiones vibrantes y metalizadas que reflejan el sol, el pareo de malla se adapta a todos los gustos. Su diseño translúcido permite lucir el traje de baño con elegancia, mientras aporta un aire sofisticado que no pasa desapercibido en la arena.



Esta prenda, además de su atractivo estético, es increíblemente funcional. Puedes llevarlo anudado a la cintura para un estilo clásico, o cruzarlo al cuello a modo de vestido improvisado para un paseo junto al mar. Las casas de moda han apostado por incluir tejidos de malla con detalles de pedrería, flecos y patrones geométricos, elevando el pareo a una pieza imprescindible para quienes buscan brillar en la playa con un look chic y a la moda. ¿La clave? Combinarlo con un bikini minimalista y unas sandalias de tiras para lograr una apariencia fresca y sofisticada sin esfuerzo.