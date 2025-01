La Uchulú, el carismático personaje que ha conquistado corazones por su humor y autenticidad, vuelve a ser tendencia. Esta vez, no solo por sus ocurrencias, sino también por su impecable sentido del estilo. A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un video que la muestra luciendo un look inspirado en la icónica princesa de Disney "Moana". Este atuendo tropical no solo resalta por su frescura, ideal para la temporada de verano, sino también por demostrar su lado más coqueto y vibrante.



El video rápidamente acumuló miles de comentarios positivos de sus seguidores, quienes elogiaron su creatividad y estilo. Frases como “Hermosa”, “Qué bonita” e “Única” inundaron la publicación. Este look tropical, cargado de colores intensos y tejidos ligeros, es un reflejo de las tendencias de primavera-verano 2025. La Uchulú demuestra una vez más que sabe adaptarse perfectamente a las temporadas, apostando por prendas que celebran la frescura y alegría del verano. Cabe destacar que no es la primera vez que la actriz sorprende con su vestuario; su reciente vestido de cumpleaños también causó furor en redes sociales.