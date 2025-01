Etza Reategui, mejor conocida como La Uchulú, celebró su cumpleaños número 24 con un derroche de elegancia y un toque de coquetería. La famosa actriz cómica, que se caracteriza por su frescura y originalidad, compartió su felicidad a través de su cuenta de Instagram. En un emotivo mensaje, agradeció a sus seguidores por sus cálidos deseos y compartió con ellos el inicio de una nueva etapa en su vida. La Uchulú, quien recientemente se sometió a una cirugía de reasignación de sexo, desbordó cariño y alegría mientras mostraba su look de celebración.



Las fotografías, que rápidamente se hicieron virales, fueron un reflejo de su estilo personal: sofisticado, glamuroso y lleno de brillo. A lo largo de su post, se la ve radiante, celebrando no solo su cumpleaños, sino también el comienzo de un año lleno de nuevos logros y momentos de felicidad. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, destacando su belleza y enviándole más mensajes de cariño.

¿Cuál fue el look de La Uchulú?

La Uchulú sabe cómo marcar tendencias, y en su cumpleaños 24 no fue la excepción. Para esta celebración, eligió un vestido que refleja su estilo único: un conjunto de dos piezas con lentejuelas que la hizo brillar con cada movimiento. El top strapless y la falda lápiz formaron una combinación perfecta de elegancia y sensualidad. Este look no solo captó las miradas, sino que también se inscribe en una de las tendencias más destacadas del 2024, y que continuará marcando el ritmo de la moda en 2025. La Uchulú, sin duda, está un paso adelante.



El maquillaje fue otro detalle que complementó a la perfección el outfit. La comediante apostó por un look natural con brillos dorados en sus párpados, combinado con un labial nude con destellos sutiles. Su peinado, un cabello rojo cobrizo cuidadosamente estilizado, se sumó a la magia del conjunto, creando una armonía perfecta entre el vestuario y la imagen general. Un toque de coquetería y frescura que, sin duda, convirtió su cumpleaños en una celebración memorable.

¿Qué colores pasteles se encuentran en tendencia para 2025?