Pamela López ha deslumbrado recientemente al lucir un exclusivo traje de baño con estampado barroco, una elección que resalta su sentido del estilo y elegancia. Este bikini, de reconocida marca, combina un diseño sofisticado con un patrón vibrante, es perfecto para quienes buscan destacar en la playa o junto a la piscina.



Para complementar su look, Pamela ha optado por unas gafas de sol tu tiene un precio de 1,489 soles, y un pañuelo en la cabeza de color dorado con negro con el logo de la marca al medio. Aunque ese modelo no se encuentra disponible en la pagina, los pañuelos rigen entre 1,400 a 1,600 soles. Estos accesorios no solo aportan un toque de lujo, sino que también son funcionales, protegiéndola del sol mientras mantiene un estilo chic. El pañuelo, en particular, agrega un aire de sofisticación y es ideal para aquellos días calurosos.