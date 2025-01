La cantante peruana Susana Alvarado, conocida por su papel como vocalista de la famosa agrupación Corazón Serrano, ha vuelto a acaparar titulares con un detalle que ha encendido los rumores de romance. Durante su más reciente presentación, celebrada el domingo 12 de enero en Puente Piedra, Susana lució una llamativa pulsera boho chic, un regalo exclusivo de Paco Bazán, exfutbolista y conductor del programa 'El deportivo en otra cancha'. Este gesto ha avivado las especulaciones sobre una relación cercana entre ambos, que ha sido tema de conversación entre sus seguidores.



El accesorio que captó la atención de todos los asistentes fue una pulsera de estilo boho chic, tendencia que promete marcar el verano 2025. Con su colorido diseño y aire relajado, la pieza complementó perfectamente el look veraniego de Susana, quien apostó por los tonos más vibrantes y encendidos de la temporada. Las pulseras boho chic, con sus detalles de cuentas y piedras naturales, no solo son perfectas para el clima cálido, sino que también representan una declaración de estilo libre y aventurero. Sin duda, este regalo de Paco Bazán se ha convertido en un must-have para la temporada, tanto por su estética como por su vínculo especial.